Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 сентября, 08:37

ВСУ указали на ляп, который помог Армии России уничтожить полигон под Черниговом

ТАСС: ВСУ сами показали полигон под Черниговом, куда ударили ВС РФ

Обложка © president.gov.ua

Обложка © president.gov.ua

Российские военные смогли нанести удачный удар по полигону ВСУ «Гончаровский» в Черниговской области, потому что месяц назад украинское командование само рассекретило место подготовки бойцов, показав их тренировки на видео. Однако сейчас Киев истошно ищет виноватых в точном ударе ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Украине ищут виновных в ударе ВС РФ по полигону в Черниговской области. <…> Однако все забыли, что около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео «подготовки» молодого пополнения на неком полигоне в Черниговской области, а именно проявления факта неуставных взаимоотношений», — сказал собеседник агентства.

Русские хакеры взломали почту офицера ВСУ и слили тяжёлые потери Иностранного легиона
Русские хакеры взломали почту офицера ВСУ и слили тяжёлые потери Иностранного легиона

Напомним, уничтожение крупного украинского полигона «Гончаровский» в Черниговской области спровоцировало волну гневных реакций в украинском сегменте соцсетей. Как сообщили российские силовые структуры, местные блогеры и пользователи обрушились с критикой на командование ВСУ. Потери могли составить около 300 бойцов противника. Основными причинами произошедшего, по мнению Киева, стали полное отсутствие ПВО в регионе и неудачное расположение объекта у границы с Белоруссией.

Все самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar