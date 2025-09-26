Российские военные смогли нанести удачный удар по полигону ВСУ «Гончаровский» в Черниговской области, потому что месяц назад украинское командование само рассекретило место подготовки бойцов, показав их тренировки на видео. Однако сейчас Киев истошно ищет виноватых в точном ударе ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«На Украине ищут виновных в ударе ВС РФ по полигону в Черниговской области. <…> Однако все забыли, что около двух недель назад украинские ресурсы сами публиковали видео «подготовки» молодого пополнения на неком полигоне в Черниговской области, а именно проявления факта неуставных взаимоотношений», — сказал собеседник агентства.

Напомним, уничтожение крупного украинского полигона «Гончаровский» в Черниговской области спровоцировало волну гневных реакций в украинском сегменте соцсетей. Как сообщили российские силовые структуры, местные блогеры и пользователи обрушились с критикой на командование ВСУ. Потери могли составить около 300 бойцов противника. Основными причинами произошедшего, по мнению Киева, стали полное отсутствие ПВО в регионе и неудачное расположение объекта у границы с Белоруссией.