Путин: Киев атакует мирные объекты в России для демонстрации Западу хоть каких-то успехов

Президент России Владимир Путин раскритиковал тактику киевского режима, направленную на демонстрацию мнимых достижений западным кураторам через атаки по гражданской инфраструктуре. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его рабочей встречи с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

«И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что подобные действия не имеют военного значения и преследуют исключительно пропагандистские цели в условиях отсутствия реальных достижений на фронте.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством военного ведомства в Санкт-Петербурге, где был заслушан детальный доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск представили верховному главнокомандующему полную информацию о ситуации на фронтах.