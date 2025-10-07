Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 октября, 18:41

Путин: Киев атакует мирные объекты в России для демонстрации Западу хоть каких-то успехов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин раскритиковал тактику киевского режима, направленную на демонстрацию мнимых достижений западным кураторам через атаки по гражданской инфраструктуре. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его рабочей встречи с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.

«И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что подобные действия не имеют военного значения и преследуют исключительно пропагандистские цели в условиях отсутствия реальных достижений на фронте.

От Донбасса до Камчатки: Молодогвардейцы устроили флешмоб в день рождения Путина
От Донбасса до Камчатки: Молодогвардейцы устроили флешмоб в день рождения Путина

Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством военного ведомства в Санкт-Петербурге, где был заслушан детальный доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск представили верховному главнокомандующему полную информацию о ситуации на фронтах.

Всё самое важное о СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar