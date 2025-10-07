Путин: Киев атакует мирные объекты в России для демонстрации Западу хоть каких-то успехов
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин раскритиковал тактику киевского режима, направленную на демонстрацию мнимых достижений западным кураторам через атаки по гражданской инфраструктуре. Соответствующее заявление прозвучало в ходе его рабочей встречи с руководством Министерства обороны и Генерального штаба.
«И на этом фоне киевский режим, стремясь продемонстрировать своим западным спонсорам хоть какие-то успехи, пытается наносить удары вглубь российской территории по абсолютно мирным объектам», — сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что подобные действия не имеют военного значения и преследуют исключительно пропагандистские цели в условиях отсутствия реальных достижений на фронте.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин провёл рабочее совещание с руководством военного ведомства в Санкт-Петербурге, где был заслушан детальный доклад о текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции. Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и командующие группировками войск представили верховному главнокомандующему полную информацию о ситуации на фронтах.
