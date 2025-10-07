От Донбасса до Камчатки: Молодогвардейцы устроили флешмоб в день рождения Путина

По всей стране прошли масштабные акции, приуроченные ко дню рождения президента РФ Владимира Путина, в которых приняли участие тысячи молодых людей. Как сообщили в «Единой России», мероприятия были организованы активистами движения «Молодая Гвардия» и «Волонтёрской Роты».

Видео © Telegram / Единая Россия. Официально

В Москве активисты выстроились в живую надпись «Поздравляем от Донбасса до Камчатки». Также молодые люди вышли на улицы с флагами всех 89 регионов России. В Санкт-Петербурге более тысячи человек вышли на Дворцовую площадь и выстроились в несколько надписей: «Путин», «Россия», «Сила, честь, гордость».

В Шахтёрске молодогвардейцы провели соревнования по самбо. В Туле активисты собрались с флагами Российской Федерации и исполнили патриотические авторские песни о любви к Родине.