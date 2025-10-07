Алиев по телефону поздравил Путина с днём рождения

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского коллегу с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между Баку и Москвой.