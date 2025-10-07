Алиев по телефону поздравил Путина с днём рождения
Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka, © Life.ru.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского коллегу с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между Баку и Москвой.
Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Его уже поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также глава КНДР Ким Чен Ын. Несмотря на праздничную дату, график у российского лидера рабочий — Life.ru рассказывал, как расписан сегодняшний день Владимира Путина.
