7 октября, 09:33

Алиев по телефону поздравил Путина с днём рождения

Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance / Bernd von Jutrczenka, © Life.ru.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонный разговор с Владимиром Путиным, в ходе которого поздравил российского коллегу с днём рождения. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений между Баку и Москвой.

От тайги до Совбеза: Life.ru вспомнил, как Путин в разные годы отмечал свой день рождения

Напомним, сегодня, 7 октября, Владимир Путин отмечает день рождения. Его уже поздравил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, президент Белоруссии Александр Лукашенко, а также глава КНДР Ким Чен Ын. Несмотря на праздничную дату, график у российского лидера рабочий — Life.ru рассказывал, как расписан сегодняшний день Владимира Путина.

