10 октября, 12:47

«Спасли бойцов СВО»: Путину на день рождения подарили иконы с вмятинами от пуль

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин рассказал о самых дорогих подарках, которые получил на прошедший день рождения. Так, среди множества сувениров, фигур и книг особенно выделяются два предмета — иконы, побывавшие на фронте. Их российскому лидеру передали во время встречи с командованием в Санкт-Петербурге 7 октября.

«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли — на них вмятины от пуль. Я им очень благодарен, найду этих ребят и с ними поговорю», — рассказал президент.

Путин добавил, что хочет через СМИ передать бойцам слова благодарности.

«Пусть Господь хранит их так же, как хранил до сих пор», — сказал глава государства.

Пододеяльник и тигрица: Life.ru собрал подборку самых интересных подарков Путину

Напомним, что в своей день рождения президент получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остался рабочим, несмотря на праздник.

