«Спасли бойцов СВО»: Путину на день рождения подарили иконы с вмятинами от пуль

Президент России Владимир Путин рассказал о самых дорогих подарках, которые получил на прошедший день рождения. Так, среди множества сувениров, фигур и книг особенно выделяются два предмета — иконы, побывавшие на фронте. Их российскому лидеру передали во время встречи с командованием в Санкт-Петербурге 7 октября.

«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли — на них вмятины от пуль. Я им очень благодарен, найду этих ребят и с ними поговорю», — рассказал президент.

Путин добавил, что хочет через СМИ передать бойцам слова благодарности.

«Пусть Господь хранит их так же, как хранил до сих пор», — сказал глава государства.