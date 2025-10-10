«Спасли бойцов СВО»: Путину на день рождения подарили иконы с вмятинами от пуль
Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин рассказал о самых дорогих подарках, которые получил на прошедший день рождения. Так, среди множества сувениров, фигур и книг особенно выделяются два предмета — иконы, побывавшие на фронте. Их российскому лидеру передали во время встречи с командованием в Санкт-Петербурге 7 октября.
«Один из командующих передал мне две иконы, которые были на наших бойцах. Эти иконы их спасли — на них вмятины от пуль. Я им очень благодарен, найду этих ребят и с ними поговорю», — рассказал президент.
Путин добавил, что хочет через СМИ передать бойцам слова благодарности.
«Пусть Господь хранит их так же, как хранил до сих пор», — сказал глава государства.
Напомним, что в своей день рождения президент получил поздравления от Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, главы Белоруссии Александра Лукашенко, северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также президента Азербаджайна Ильхама Алиева. График главы России остался рабочим, несмотря на праздник.
