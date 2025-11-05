Путин: Герои СВО доказывают единство народа, когда идут в бой за Россию

Участники специальной военной операции, идя в бой за Россию, демонстрируют единство всего многонационального народа страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям.

«Сегодня яркий пример подлинного межнационального единения, боевого братства показывают наши герои — солдаты, офицеры — в ходе специальной военной операции. Они вместе идут в праведный бой за Россию, доказывают в сражении, что все мы один народ», — отметил Верховный главнокомандующий.

Ранее сообщалось, что в рамках празднования Дня народного единства президент России Владимир Путин принял участие в церемонии возложения цветов на Красной площади, где также пообщался с детьми участников специальной военной операции из разных регионов страны. В ходе беседы один из подростков сообщил, что приехал из Твери, на что глава государства отметил историческую связь с этим городом.