Путин на Красной площади пообщался с детьми Героев СВО и рассказал о своих предках

Во время мероприятия, посвящённого Дню народного единства, глава государства Владимир Путин возложил цветы на Красной площади и пообщался с детьми Героев СВО из различных уголков нашей страны. Во время беседы один из ребят сообщил российскому лидеру, что прибыл из города Твери. Президент подчеркнул, что его собственные корни тоже уходят именно туда.

Путин вспомнил о своих предках из Тверской области в День народного единства. Видео © Telegram / Зарубин

«Мои все предки из Твери. Из Тверской области. Так что мне хорошо знакомо. В этом смысле мы с тобой земляки», — рассказал президент.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин возложил цветы к монументу Минину и Пожарскому на Красной площади. Наряду с главой государства, в мероприятии приняли участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодежных объединений.