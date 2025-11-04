Президент России Владимир Путин сегодня, 4 ноября, в День народного единства, по сложившейся традиции возложил цветы к монументу Минину и Пожарскому на Красной площади. Эти лидеры народного ополчения сыграли ключевую роль в освобождении Москвы от польско-литовских захватчиков в 1612 году, завершив тем самым Смутное время.

Путин в День народного единства возложил букет алых роз к памятнику Минину и Пожарскому. Видео © Life.ru

Наряду с главой государства, в мероприятии приняли участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодежных объединений. Среди присутствовавших были духовные лидеры крупнейших религий России, включая Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Пандито Хамбо-ламу Дамбу Аюшеева, верховного муфтия Талгата Таджуддина и муфтия Альбира Крганова. Также присутствовали представители других христианских конфессий, старообрядцев, православных и главный раввин России Берл Лазар.

Общественный и молодёжный сегмент был представлен членами таких организаций, как «Всероссийский студенческий корпус спасателей», «Волонтёры Победы», фонд «Защитники Отечества», «Комитет семей воинов Отечества», Ассоциация ветеранов СВО, Общероссийский народный фронт, а также участники патриотических движений «Юнармия», «Движение первых» и «Поисковое движение России».

Ранее сегодня Путин утвердил два новых праздника — День коренных малочисленных народов и День языков народов страны. Отмечать их будут 30 апреля и 8 сентября соответственно.