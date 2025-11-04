Россия и США
4 ноября, 06:45

Путин учредил День коренных малочисленных народов и День языков народов России

Обложка © Шедеврум / Life.ru

В День народного единства российский лидер Владимир Путин подписал указы об установлении двух новых государственных праздников. Согласно документам, День коренных малочисленных народов будет отмечаться 30 апреля, а День языков народов России — 8 сентября.

«В целях сохранения традиционного образа жизни, хозяйственной деятельности, промыслов и самобытной культуры коренных малочисленных народов Российской Федерации постановляю: установить День коренных малочисленных народов Российской Федерации и отмечать его 30 апреля», — говорится в тексте указа.

Инициатива по учреждению Дня языков народов России была предложена главой государства ранее на заседании профильного совета. Дата 8 сентября также выбрана не случайно — она приурочена ко дню рождения выдающегося дагестанского поэта Расула Гамзатова, внесшего значительный вклад в сохранение наследия страны. Новые праздники направлены на укрепление единства российского народа.

Ранее российские члены экипажа Международной космической станции Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов также обратились к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня народного единства. По словам космонавтов, праздник имеет историческую ценность, ведь четыре века назад предки современных россиян под началом Минина и Пожарского объединились, чтобы сохранить независимость и укрепить государство.

