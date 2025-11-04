Российские космонавты с МКС поздравили граждан с Днём народного единства

Российские члены экипажа Международной космической станции Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов обратились к соотечественникам с поздравлением в связи с Днём народного единства.

Видео © Роскосмос

«Дорогие соотечественники! Друзья! Мы — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, от всего сердца поздравляем вас с Днём народного единства с борта Международной космической станции», — сказал космонавт Рыжиков.

Зубрицкий в своей части обращения отметил глубокое историческое значение праздника. По его словам, четыре века назад перед лицом внешней опасности предки современных россиян объединились под руководством Минина и Пожарского, что позволило сохранить независимость и укрепить государственность. Их героический поступок, как считает космонавт, остаётся образцом мужества и сплочённости.

Олег Платонов в завершение обратил внимание на символическое значение этой даты, которая олицетворяет ключевые ценности, объединяющие многонациональный народ России. Он выразил уверенность, что только общими усилиями страна сможет преодолеть любые вызовы и достичь процветания, пожелав всем гражданам мира, благополучия и крепкого здоровья.

В День народного единства, ежегодно празднуемый 4 ноября, президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. После церемонии глава государства в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации.