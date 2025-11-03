Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

В День народного единства, ежегодно празднуемый 4 ноября, президент России Владимир Путин вместе с представителями религиозных конфессий, общественных и молодёжных организаций возложит цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

После церемонии глава государства в Екатерининском зале Кремля вручит государственные награды и премии президента за вклад в укрепление единства российской нации. Среди лауреатов — представители общественных и религиозных организаций, деловой элиты и иностранные деятели культуры.

Кроме того, Путин посетит выставку-форум «Православная Русь – к Дню народного единства» в Центральном выставочном зале «Манеж». Он ознакомится с деятельностью благотворительного фонда «Христианское милосердие», а также осмотрит экспозицию «Великая Победа. Россия – моя история», посвящённую героической борьбе народов СССР с мировым фашизмом.

А ранее премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил россиян с наступающим Днём народного единства. Он отметил, что праздник 4 ноября служит поводом отдать дань уважения защитникам, которые в 1612 году положили конец Смуте и отстояли независимость страны, заложив основы российской государственности.