День народного единства – 2025 в России: История праздника и мероприятия Оглавление О Дне народного единства Традиции празднования Дня народного единства Как сейчас отмечают День народного единства Мероприятия ко Дню народного единства Мероприятия в Москве Мероприятия в Санкт-Петербурге Переносы выходных День народного единства в России — какой праздник отмечают в ноябре в России, какая у него история и традиции, какие мероприятия ко Дню народного единства будут проводиться в 2025 году, рассказывает Life.ru. 3 ноября, 07:01 День народного единства — смысл и значение праздника. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Праздник День народного единства в России ежегодно отмечают 4 ноября, и 2025 год не стал исключением. Это событие символизирует собой сплочённость, взаимопомощь и силу народа. Но знаете ли вы, почему именно 4 ноября, какая история у этого дня? Предлагаем в этом разобраться вместе с Life, а также выяснить, как мы будем отмечать этот праздник в 2025 году.

О Дне народного единства

История праздника День народного единства началась ещё 400 лет назад.

В конце XVI века Россия столкнулась с серьёзным политическим кризисом после смерти царя Фёдора Ивановича, последнего из династии Рюриковичей, который не оставил после себя законного наследника. В стране среди бояр началась борьба за власть. Экономика рушилась. Усугублял положение страшный голод, продлившийся с 1601 по 1603 год. Иностранные державы, такие как Польша и Швеция, начали активно вмешиваться в дела России, что дополнительно подливало масла и в так уже неслабый огонь.

В это тяжёлое время как раз и начали появляться самозванцы, поочередно, а иногда даже пересекаясь, утверждающие, что являются тем самым спасшимся сыном Ивана Грозного — царевичем Дмитрием. В действительности же царевич погиб в Угличе в 1591 году в возрасте восьми лет.

К 1611 году ситуация в стране вовсе достигла критической точки: польские войска заняли Москву и государство оказалось на грани распада.

День народного единства — при чём тут Минин и Пожарский. Фото © ТАСС / Николай Кисличко

Нижегородский купец Кузьма Минин взял на себя инициативу и призвал граждан объединиться против оккупантов и создать народное войско. Он стал символом сопротивления, и жители, вдохновлённые его призывом, стали жертвовать деньги и драгоценности, а кто-то и сам шёл на защиту своей земли.

При поддержке Минина князь Дмитрий Пожарский, опытный военачальник, согласился возглавить народное ополчение. Они несли с собой Казанскую икону Божией Матери, ставшую для народа символом надежды и объединения.

22 октября 1612 года (4 ноября по новому стилю) ополчение смогло пробиться сквозь защиту Китай-города, одной из ключевых крепостей Москвы, и освободить столицу от польских войск. Этот день стал знаковым и впоследствии был провозглашён Днём освобождения Москвы от польских захватчиков.

В 1649 году царём Алексеем Михайловичем был учреждён праздник в честь Казанской иконы, однако после революции 1917 года множество традиций и праздников были отменены. Только в 1995 году 4 ноября стало памятной датой, а в 2004 году получило официальный статус государственного праздника — Дня народного единства, символизирующего сплочение и силу народов России в сложные времена.

Традиции празднования Дня народного единства

На Красной площади проходит главное торжество — президент России возлагает цветы к памятнику Минину и Пожарскому. В этом важном событии принимают участие не только высшие госслужащие, но и главы основных религиозных конфессий и общественных объединений, что символизирует сплочение разных общественных групп.

День народного единства — традиции и значение праздника. Фото © ТАСС / Рамиль Ситдиков / POOL

Не только в столице, но и во многих других уголках страны проводятся празднования Дня народного единства, и прежде всего в Нижнем Новгороде. Одним из ярких событий является фестиваль «Россия объединяет», в рамках которого организуются концерты, посвящённые культуре народов России, выставки и мастер-классы народных традиций. Также проходит акция «Ночь искусств», когда большинство музеев и культурных учреждений открывают свои двери для посетителей совершенно бесплатно, организуя познавательные тематические программы и лекции. Однако некоторые мероприятия могут требовать предварительной регистрации или покупки билета, всё зависит от условий организаторов, поэтому рекомендуется заранее уточнять этот вопрос.

Как сейчас отмечают День народного единства

В День народного единства на улицах городов всей нашей страны проходят шествия, а на центральных площадях звучат концерты, где выступают как известные исполнители, так и молодые таланты. Нередко проводятся исторические реконструкции, дающие зрителям возможность увидеть, как выглядели события Смутного времени и как народ боролся за свою страну.

В крупных городах организуют фестивали, на которых можно отведать блюда различных народов России, а также принять участие в мастер-классах, посвящённых традиционным ремёслам.

Образовательные учреждения тоже не остаются в стороне: они организуют лекции и выставки, посвящённые событиям Смутного времени и героям народного ополчения. В храмах жителей собирает общая молитва в честь Казанской иконы Божией Матери.

Гулянья на День народного единства – 2025. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Мероприятия ко Дню народного единства

Как мы уже сказали ранее, в честь Дня народного единства проводится множество мероприятий, и одними из главных площадок являются Москва и Санкт-Петербург, где проходят самые масштабные события.

Мероприятия в Москве

С 31 октября по 5 ноября 2025 года пройдёт Международный фестиваль «Народы России и СНГ», приурочённый ко Дню народного единства. Мероприятие будет идти на трёх площадках: в Центре международной торговли, кинопарке «Москино» и Национальном центре «Россия» в Лужниках.

Программа фестиваля включает деловую, просветительскую и культурную составляющие. Посетителям будут доступны выставки по различным направлениям исторического, культурного и природного многообразия России и мастер-классы.

Мероприятия на День народного единства – 2025 в Москве. Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Под эгидой фестиваля с 1 по 4 ноября Российским обществом «Знание» будет организовано более 300 открытых лекций на тему «Сила единства: как многообразие народов России формирует крепкое общество».

8 ноября 2025 года в Центральном доме работников искусств состоится праздничный концерт ко Дню народного единства. В программе — картины из русских опер «Иван Сусанин», «Борис Годунов», «Война и мир», «Евгений Онегин», «Пиковая дама», а также «Князь Игорь», песни советских композиторов, русские народные песни. Исполнители — вокальное братство «Московские солисты» под руководством Владимира Герца.

Кроме того, в Москве в 2025 году планируют провести выставку-форум «Православная Русь — ко Дню народного единства», которая будет работать с ноября по декабрь в галерее «Манеж».

Мероприятия в Санкт-Петербурге

Концерт «Пою тебе, страна моя» состоится 4 ноября, в 14:00, в Доме офицеров. Здесь выступят артисты Музыкального театра Шаляпина под руководством дирижера Фабио Мастранджело и прозвучат патриотические произведения.

В 19:00 того же дня в Российской академии наук пройдёт концерт «Музыка небес». В программе — арии из опер М. Глинки и П. Чайковского, романсы Н. Римского-Корсакова, С. Рахманинова и Г. Свиридова, русские народные песни «Травушка-муравушка» и «Коробейники».

Мероприятия на День народного единства – 2025. Фото © ТАСС / Валентин Егоршин

С 31 октября по 14 ноября в помещении Научной библиотеки им. М. Горького (Университетская наб., д. 7–9) пройдёт выставка «Сила России — в единстве народов». Экспозиция будет посвящена истории праздника, когда в России начали отмечать 4 ноября и другим темам.

Фестиваль «Чудо света» — пройдёт с 2 по 4 ноября в Петропавловской крепости. Территория музея превратится в мультимедиа-пространство под открытым небом: с помощью световых и лазерных технологий диджитал-художники создадут на фасадах зданий картины, рассказывающие о значимых событиях в истории Петербурга и России. Проекционные 3D-спектакли будут сопровождаться музыкальными композициями.

А ещё в Белом зале главного корпуса Политехнического университета состоится концерт «Музыка Великой Победы». На сцене выступят оркестр и вокалисты Морского корпуса имени Петра Великого, которые исполнят песни и мелодии, ставшие символами той эпохи и помогавшие людям в трудные времена.

Концерт начнётся в 18:00. Место проведения: главный корпус Политехнического университета, улица Политехническая, дом 29, Санкт-Петербург.

Переносы выходных

Вы наверняка знаете, что 4 ноября не только праздничный, но и официальный выходной день в нашей стране. А потому работать в первый вторник ноября мы не будем. Однако и в понедельник нас тоже ждёт нерабочий день. Почему? Подробнее рассказываем об этом в нашем материале.

Авторы Андрей Ананьев