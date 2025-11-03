В Вологде готовятся открыть девятиметровый памятник Ивану Грозному

Во Вологде появился новый монумент — девятиметровая статуя Ивана Грозного. Памятник поставили у Кремля, а торжественное открытие монумента состоится в День народного единства, 4 ноября.

Инициатором установки памятника стал губернатор Георгий Филимонов. Власти провели конкурс, победителем которого стала команда скульптора Михаила Красильникова. По словам губернатора, Иван Грозный сыграл важную роль в истории города — именно по его указу здесь был заложен Софийский собор и построен Кремль.

Ранее Филимонов в интервью Life.ru пояснил, что установка памятника Ивану Грозному приурочена к 880-летию города и не носит политического характера. По его словам, цель проекта — «взвешенно относиться к истории» и подчеркнуть роль Ивана IV в развитии Вологды. Именно при нём здесь началось строительство каменной крепости и Софийского собора — главной святыни города.