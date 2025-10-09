Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
9 октября, 11:46

Губернатор Филимонов: Памятник Ивану Грозному в Вологде станет символом приумножения земель

Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944) / © сайт Kinopoisk

Кадр из фильма С. Эйзенштейна «Иван Грозный» (1944) / © сайт Kinopoisk

Губернатор Георгий Филимонов в интервью Life.ru заявил, что установка памятников «сложным» историческим фигурам — не политическая акция, а шаг к взвешенному отношению к истории. Так, монумент Ивану Грозному поставят к 880-летию Вологды, потому что именно здесь царь начал строить каменную крепость и заложил соборный храм – Софийский собор, главную святыню города.

Этот памятник появится в Вологде неслучайно: он станет символом города, движения русского государства вперёд, приумножения земель, распространения православной веры.

Георгий Филимонов

губернатор Вологодской области

Этот памятник появится в Вологде неслучайно: он станет символом города, движения русского государства вперёд, приумножения земель, распространения православной веры.
Этот памятник появится в Вологде неслучайно: он станет символом города, движения русского государства вперёд, приумножения земель, распространения православной веры.
Самый «трезвый» губернатор Георгий Филимонов: Мы выиграем борьбу за человека
Самый «трезвый» губернатор Георгий Филимонов: Мы выиграем борьбу за человека

Главные эксклюзивные интервью и репортажи — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.

BannerImage
Ольга Годуненко
  • Новости
  • Только на Life
  • Вологодская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar