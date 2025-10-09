Губернатор Филимонов: Памятник Ивану Грозному в Вологде станет символом приумножения земель

Губернатор Георгий Филимонов в интервью Life.ru заявил, что установка памятников «сложным» историческим фигурам — не политическая акция, а шаг к взвешенному отношению к истории. Так, монумент Ивану Грозному поставят к 880-летию Вологды, потому что именно здесь царь начал строить каменную крепость и заложил соборный храм – Софийский собор, главную святыню города.