Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила граждан России с Днём народного единства и подчеркнула, что главная сила страны — в сплочённости народа и сохранении вековых традиций патриотизма. Её поздравление опубликовала пресс-служба верхней палаты парламента.

«Нельзя забывать о том, что наша сила заключена в человеческой общности, межнациональной и межконфессиональной солидарности, взаимной помощи и поддержке. Вместе мы преодолеем любые трудности на своём пути», — отметила Матвиенко.

В своём поздравлении спикер Совета Федерации напомнила, что этот праздник имеет глубокие исторические корни и связан с подвигом народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Именно сплочённость и любовь к родной земле помогли сохранить российскую государственность в трудные времена. Матвиенко призвала беречь и приумножать традиции патриотизма, а также заботиться о процветании и культурном наследии страны.

Ранее российские члены экипажа Международной космической станции Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов также обратились к соотечественникам с поздравлением по случаю Дня народного единства. Космонавты отметили историческое значение праздника и напомнили, что четыре века назад предки современных россиян объединились под руководством Минина и Пожарского, чтобы отстоять независимость и укрепить государственность страны.