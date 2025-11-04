Россия и США
4 ноября, 07:20

Медведев назвал единство россиян залогом будущей победы

Обложка © Telegram / Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал единство россиян залогом будущей победы страны. С таким заявлением он выступил, поздравив граждан с Днём народного единства.

«В единстве всех людей, населяющих нашу огромную страну, наша сила, в этом залог нашей будущей победы. С Днём народного единства», сказал Медведев в видеообращении, размещённом в его телеграм-канале.

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днём народного единства. Видео © Telegram / Дмитрий Медведев

С 2005 года в России ежегодно празднуется День народного единства. Его учреждение было закреплено Федеральным законом №200-ФЗ от 29 декабря 2004 года, который внёс изменения в закон о днях воинской славы. Праздник посвящён событиям 1612 года, когда народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским сумело изгнать польских захватчиков из Москвы, положив конец Смутному времени.
Ранее российские космонавты Алексей Зубрицкий, Сергей Рыжиков и Олег Платонов, находящиеся на борту Международной космической станции, поздравили соотечественников с Днём народного единства. Они подчеркнули важность этого праздника, напомнив о подвиге предков под руководством Минина и Пожарского, которые объединились для защиты суверенитета и укрепления российской государственности.

