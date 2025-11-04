Президент России Владимир Путин посетил в Манеже выставку «Православная Русь – к Дню народного единства», которая в этом году отмечает 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин осматривает выставку «Православная Русь – к Дню народного единства». Видео © Telegram / Кремль. Новости

Выставка охватывает период с начала Великой Отечественной войны, с нападения нацистской Германии на СССР 22 июня 1941 года, до официального завершения Второй мировой войны подписанием капитуляции Японии 2 сентября 1945 года.

Экспозиция насчитывает более 700 уникальных предметов из архивов и музеев России и Белоруссии, а также частных коллекций. Среди них – ключевые документы эпохи, такие как директива о боевой готовности, постановление о создании Госкомобороны, личные вещи известных личностей (Ольга Берггольц, Иосиф Сталин, Георгий Жуков), символы победы (меч Георга VI, Знамя Победы), а также акты о капитуляции Германии и Японии. Отдельный раздел посвящён преступлениям нацистов и их пособников, а завершается выставка материалами о Нюрнбергском и Токийском процессах.

Также Путин сегодня по сложившейся традиции возложил букет алых роз к монументу Минину и Пожарскому на Красной площади. Наряду с главой государства, в мероприятии приняли участие представители различных религиозных конфессий, а также активисты общественных и молодежных объединений.