Путину показали обращение потерявшего ноги бойца СВО, которому он помог два года назад

Президенту России Владимиру Путину продемонстрировали видеообращение российского солдата-добровольца, которому были установлены протезы после потери обеих ног. По словам журналиста ВГТРК Павла Зарубина, два года назад этот военнослужащий, лишившись конечностей, не хотел покидать Донбасс. В связи с этим к главе государства обратились с просьбой повлиять на него, чтобы он согласился на протезирование, что, по всей видимости, и произошло.





Путину показали видеообращение российского солдата, потерявшего обе ноги и получившего протез. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Разрешите доложить. Начал ходить, через две недели у меня будет чёткий, уверенный шаг, хорошая амплитуда. И задача, поставленная Родиной, будет выполнена», — рассказал солдат в видеообращении к президенту.

Само видео было показано Путину на экране смартфона после заседания по межнациональным отношениям.

Ранее сообщалось, что Путин посетил раненых участников специальной военной операции в военном госпитале имени П. В. Мандрыка. Во время визита глава государства передал медицинскому учреждению иконы, которые ранее были подарены ему военнослужащими на день рождения. По словам бойцов, эти святые образы, сохранившие следы пуль и осколков, помогли им сохранить жизнь в ходе боевых действий.