Спасла молитва: Боец СВО ампутировал себе ногу в окопе и несколько дней ждал помощи

Боец специальной военной операции с позывным Бигфут из Татарстана после тяжёлого ранения самостоятельно ампутировал себе ногу в окопе и провёл пять суток в ожидании эвакуации. Об этом сообщило агентство «Татар-информ».

«Мне пришлось самому себе отрезать ногу, иначе я не мог её нормально перебинтовать и обработать — остатки тканей мешали», — рассказал военнослужащий.

Бигфут получил ранение в конце июня 2024 года на Очеретинском направлении, когда российские войска вели наступление. Бойца заметил дрон ВСУ, после чего по позиции был открыт огонь из гранатомёта. Один из снарядов разорвался рядом — военному тяжело ранило ногу. Сумев доползти до окопа, мужчина сделал обезболивающий укол и самостоятельно ампутировал повреждённую конечность. Без воды и еды он провёл в одиночестве пять дней, молясь о спасении.

По словам бойца, больше всего его тревожила мысль, что при продолжении обстрелов его тело может оказаться под завалами, и семья никогда не узнает о его судьбе. Эвакуация оказалась крайне сложной — при попытке вывезти раненого трое российских военнослужащих получили ранения, двое погибли. Тем не менее командованию удалось организовать спасение. После эвакуации Бигфута доставили сначала в Ростов, затем в Екатеринбург, где оформили культю, а позже — в Самару, где он получил протез.

Ранее участник СВО из Крыма получил сквозное пулевое ранение от вражеского снайпера. Несмотря на то что напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой, боец потерял сознание и очнулся лишь через пять суток. Ослабевший от потери крови и обезвоживания, Станислав сумел самостоятельно выбраться из окопа и, рискуя подорваться на минах, прополз через опасный участок, чтобы добраться до своих.