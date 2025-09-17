Выжить вопреки всему: Боец СВО пролежал пять дней без сознания, а потом дополз до своих через минное поле

Ветеран специальной военной операции Станислав совершил невероятный подвиг, проведя пять дней без сознания в окопе после тяжёлого ранения и сумев самостоятельно добраться до своих через минное поле. Его историю рассказыват SHOT.

Раненый боец СВО пролежал пять дней в окопе и вернулся к своим по минному полю. Видео © Telegram /SHOT

Уроженец Крыма ушёл биться за Россию в 2023 году. Во время миссии в канун Нового года боец получил сквозное пулевое ранение от вражеского снайпера. Хотя напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой, Станислав потерял сознание и очнулся лишь спустя пять суток. Ослабевший от потери крови и обезвоживания, он всё равно смог самостоятельно выбраться из окопа и буквально ползком преодолел опасную территорию, рискуя подорваться на минах.

Несмотря на потерю левого глаза, крымчанин не сломался. Вернувшись к семье, он нашёл новое призвание в помощи людям — освоил профессию массажиста и теперь мечтает открыть собственный кабинет. В реализации этой цели ему активно помогает Народный фронт, поддерживающий героев, вернувшихся с зоны СВО.