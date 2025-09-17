Владимир Путин
Выжить вопреки всему: Боец СВО пролежал пять дней без сознания, а потом дополз до своих через минное поле

SHOT: Раненый боец СВО выжил после пяти дней в окопе без сознания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Andrey Filippov

Ветеран специальной военной операции Станислав совершил невероятный подвиг, проведя пять дней без сознания в окопе после тяжёлого ранения и сумев самостоятельно добраться до своих через минное поле. Его историю рассказыват SHOT.

Уроженец Крыма ушёл биться за Россию в 2023 году. Во время миссии в канун Нового года боец получил сквозное пулевое ранение от вражеского снайпера. Хотя напарник оказал первую помощь и отправился за подмогой, Станислав потерял сознание и очнулся лишь спустя пять суток. Ослабевший от потери крови и обезвоживания, он всё равно смог самостоятельно выбраться из окопа и буквально ползком преодолел опасную территорию, рискуя подорваться на минах.

Несмотря на потерю левого глаза, крымчанин не сломался. Вернувшись к семье, он нашёл новое призвание в помощи людям — освоил профессию массажиста и теперь мечтает открыть собственный кабинет. В реализации этой цели ему активно помогает Народный фронт, поддерживающий героев, вернувшихся с зоны СВО.

С линии огня — к школьной доске: Истории ветеранов СВО, которые воспитывают будущее России
С линии огня — к школьной доске: Истории ветеранов СВО, которые воспитывают будущее России

Ранее сообщалось, что ветеран СВО Александр Григоренко, который потерял руку во время боевых задач, стал директором пермской школы. При поддержке фонда «Защитники Отечества» он проводит «Уроки мужества», вдохновляя школьников и студентов историями о стойкости и патриотизме.

