29 октября, 11:43

Путин с иконами в руках навестил в госпитале раненых бойцов СВО

Обложка © Life.ru

В военном госпитале имени П. В. Мандрыка состоялся важный визит: президент РФ Владимир Путин посетил раненых участников специальной военной операции. Глава государства прибыл не с пустыми руками — он привёз иконы, которые ранее были подарены ему военнослужащими на день рождения. Эти святые образы, сохранившие следы пуль и осколков, по словам бойцов, помогли сохранить им жизни в боевых условиях.

Путин навестил раненых бойцов. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

Во время встречи с ранеными российский лидер выразил глубокую благодарность за их службу и мужество.

«Хочу сказать самые добрые слова. И, прежде всего, хочу вас поблагодарить за службу, за вашу роль в этом правительстве», — обратился Путин к военнослужащим.

Визит главы государства стал значимым актом моральной поддержки для тех, кто пожертвовал своим здоровьем ради защиты национальных интересов страны. Особый символический характер встречи придало то, что президент принёс в госпиталь именно те иконы, которые прошли с бойцами через фронтовые испытания. Эти образы, сохранившие следы военных действий, стали зримым воплощением духовной связи между верховным главнокомандующим и защитниками Отечества.

Недавно на торжественном мероприятии, посвящённом двухлетию телеканала RT, Путин встретился с участниками специальной военной операции, ставшими героями документальных фильмов. В ходе встречи глава государства побеседовал с военнослужащими, выслушав их рассказы о боевых действиях и условиях службы.

