Путин одобрил льготы для ветеранов СВО при приёме на службу во ФСИН

Президент России Владимир Путин подписал закон, облегчающий приём на службу во ФСИН ветеранов СВО. Документ начнёт действовать через полгода.

Теперь граждане, принимавшие участие в специальной военной операции, смогут претендовать на трудоустройство в органы ФСИН независимо от полученного физического повреждения. Перечень должностей, которые станут доступными сотрудникам с ограниченными возможностями здоровья, определит федеральный орган исполнительной власти, ответственный за реализацию государственной политики в сфере исполнения наказаний.

Кроме того, поправки разрешают поступление на службу младших офицеров и прапорщиков даже с неполным средним профессиональным образованием. Льготное положение получают и лица с высшим специальным образованием, которым разрешается присвоение звания лейтенанта без прохождения дополнительной подготовки.

Ещё одной важной поправкой закона является снятие ограничения возраста для желающих служить во ФСИН. До сих пор кандидаты старше 40 лет не могли устроиться на должность сотрудника исправительного органа. Теперь возрастной ценз упразднён, позволяя ветеранам СВО продолжить карьеру в службе уголовно-исполнительной системы.

Особые условия труда коснутся и действующих сотрудников, вынужденных покинуть службу вследствие травмы или болезни, полученных в ходе особых ситуаций. Для них предусмотрена возможность срочного возврата на службу в особые подразделения ФСИН.

Ранее Life.ru писал, что Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о присвоении статусов ветерана и инвалида боевых действий участникам СВО, заключившим в 2022–2023 годах соглашения с Минобороны РФ. На новых ветеранов будут распространяться меры социальной поддержки, включая льготы на оплату ЖКУ, первоочередное право на жильё из государственного и муниципального фонда, а также льготы при получении медицинской помощи.