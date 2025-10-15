В России появятся новые льготы для бойцов СВО и их семей

Государственная Дума в первом чтении одобрила пакет из трёх законодательных инициатив, направленных на расширение социальной поддержки военнослужащих, участвующих в специальной военной операции (СВО), и членов их семей. Две из этих инициатив были выделены партией «Единая Россия» как приоритетные.

Перемещение по стране без затрат и сохранение выплат:

Первый законопроект закрепляет за военнослужащими право на бесплатный проезд любым видом общественного транспорта (железнодорожным, воздушным, водным и автомобильным, за исключением такси) для поездок к месту прохождения военно-врачебной экспертизы (ВВЭ) или военно-летной комиссии (ВЛК) и обратно.

Вторая инициатива призвана устранить «окно уязвимости» для детей бойцов. Авторы законопроекта пояснили, что в настоящее время дети военнослужащих, добровольцев и сотрудников правоохранительных органов, достигшие совершеннолетия, теряют право на социальные гарантии и пособия в период между окончанием школы и зачислением в учреждения среднего или высшего профессионального образования. Новый закон гарантирует, что льготы и пособия не будут прерываться на этом переходном этапе.

Расширение жилищных прав:

Кроме того, депутаты одобрили в первом чтении законопроект, который предоставляет право на льготное получение жилья военнослужащим, в том числе уже уволенным со службы. Речь идёт о гражданах, которые воспитывают совместно с собой ребенка с инвалидностью старше 18 лет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что все вопросы, связанные с проведением СВО, обрабатываются в первоочередном порядке. Он заявил, что благодаря принятым мерам уже сформировано обширное правовое поле, основанное на 144 ранее утвержденных федеральных законах.

Ранее сообщалось, что в ноябре Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для отдельных категорий граждан, в том числе для лиц старше 80 лет и инвалидов I группы. Например, пенсионерам будет выплачиваться удвоенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Эта выплата с начала 2025 года составляет 8 907,70 рублей, а после удвоения — 17 815,40 рубля.