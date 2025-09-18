Владимир Путин
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 сентября, 10:35

Минфин РФ сообщил о грядущем увеличении соцвыплат

Глава Минфина Силуанов пообещал индексацию всех соцвыплат, несмотря на сложности

Обложка © freepik / wayhomestudio

Обложка © freepik / wayhomestudio

Министерство финансов РФ собирается вновь произвести увеличение размера всех социальных выплат, гарантированных российскими властями. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).

«Мы проиндексируем все наши выплаты социальные, как положено по закону, увеличим детские пособия. Всё это, несмотря на сложности в экономике, будет сделано», — подчеркнул он.

В Госдуме дали совет россиянам, какую форму получения льгот лучше выбрать
В Госдуме дали совет россиянам, какую форму получения льгот лучше выбрать

Ранее Life.ru рассказывал, что в 2025 году государство усиливает меры поддержки для участников специальной военной операции и их семей. Льготы бойцам СВО включают широкий перечень: от банковских и налоговых послаблений до бесплатных услуг, региональных выплат, соцподдержки детям и родителям.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Минфин РФ
  • Новости экономики
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar