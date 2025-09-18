Минфин РФ сообщил о грядущем увеличении соцвыплат
Министерство финансов РФ собирается вновь произвести увеличение размера всех социальных выплат, гарантированных российскими властями. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов на Московском финансовом форуме (МФФ).
«Мы проиндексируем все наши выплаты социальные, как положено по закону, увеличим детские пособия. Всё это, несмотря на сложности в экономике, будет сделано», — подчеркнул он.
