В Госдуме дали совет россиянам, какую форму получения льгот лучше выбрать

Россиянам с федеральным статусом льготника нужно до 1 октября определиться, в каком виде они будут получать соцподдержку — деньгами или в натуральной форме. Обе вариации имеют как достоинства, так и недостатки для различных категорий населения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

Натуральная форма выглядит наиболее весомой для тех, кому действительно нужны лекарства, санаторное лечение или возможность бесплатного проезда к месту терапии. Медицинские препараты могут стоить десятки тысяч рублей в месяц, и в таких случаях сумма денежной компенсации, установленная государством, очевидно, не покрывает этих расходов. Алексей Говырин Депутат Государственной думы, первый заместитель председателя Комитета по обороне

По словам собеседника Life.ru, санаторные путёвки помогают людям с заболеваниями, требующими ежегодной реабилитации, а бесплатный проезд важен для жителей отдалённых регионов, которым приходится регулярно ездить к месту лечения. При этом денежная выплата — 1728,46 рубля в месяц — даёт свободу распоряжаться средствами по своему усмотрению. Такой вариант, отметил Говырин, больше подходит для тех, кто не нуждается в регулярных лекарствах или санаторном лечении и ведёт активный образ жизни.

Парламентарий также указал, что при выборе формы важно учитывать региональные особенности. Например, в крупных городах бесплатный проезд не так актуален, тогда как для жителей села, где лечиться приходится в областных центрах, он крайне востребован. Для северян путёвка в санаторий становится реальной поддержкой, а для южан — не всегда имеет особую ценность.