В Госдуме дали совет россиянам, какую форму получения льгот лучше выбрать
Депутат ГД Говырин: Для инвалидов выгоднее натуральная форма получения льгот
Россиянам с федеральным статусом льготника нужно до 1 октября определиться, в каком виде они будут получать соцподдержку — деньгами или в натуральной форме. Обе вариации имеют как достоинства, так и недостатки для различных категорий населения. Об этом в беседе с Life.ru рассказал депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Натуральная форма выглядит наиболее весомой для тех, кому действительно нужны лекарства, санаторное лечение или возможность бесплатного проезда к месту терапии. Медицинские препараты могут стоить десятки тысяч рублей в месяц, и в таких случаях сумма денежной компенсации, установленная государством, очевидно, не покрывает этих расходов.
По словам собеседника Life.ru, санаторные путёвки помогают людям с заболеваниями, требующими ежегодной реабилитации, а бесплатный проезд важен для жителей отдалённых регионов, которым приходится регулярно ездить к месту лечения. При этом денежная выплата — 1728,46 рубля в месяц — даёт свободу распоряжаться средствами по своему усмотрению. Такой вариант, отметил Говырин, больше подходит для тех, кто не нуждается в регулярных лекарствах или санаторном лечении и ведёт активный образ жизни.
Парламентарий также указал, что при выборе формы важно учитывать региональные особенности. Например, в крупных городах бесплатный проезд не так актуален, тогда как для жителей села, где лечиться приходится в областных центрах, он крайне востребован. Для северян путёвка в санаторий становится реальной поддержкой, а для южан — не всегда имеет особую ценность.
Напомним, россияне, имеющие право на федеральные льготы и социальные меры, обязаны до 1 октября выбрать способ получения этих услуг. Заявление можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу или в МФЦ.