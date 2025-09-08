Где и как получить льготные лекарства в 2025 году Оглавление Кому положены льготные лекарства Какие лекарства бесплатные Как получить льготные лекарства Где получить бесплатные лекарства Популярные вопросы Полный перечень бесплатных медикаментов, доступных для граждан с правом на льготы в 2025 году. Как получить медикаменты по государственной программе и какие препараты входят в список, читайте подробнее в материале Life.ru. 7 сентября, 21:55 Как получить бесплатные лекарства в 2025 году — инструкция. Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Каждый год десятки миллионов россиян тратят значительную часть доходов на лекарства. Для пожилых, инвалидов и семей с хроническими больными это особенно ощутимая статья расходов. Именно поэтому в России действует программа льготного лекарственного обеспечения — государство берёт на себя часть затрат и выдаёт бесплатные лекарства по рецепту.

В 2025 году правила не только сохранились, но и обновились. Минздрав расширил список препаратов, добавил новые категории граждан и упростил порядок получения. Но при этом у пациентов до сих пор остаётся много вопросов: кому положены льготные лекарства, где их выдают и что делать, если в аптеке препарата нет.

Кому положены льготные лекарства

Право на бесплатные медикаменты закреплено в федеральных и региональных программах. Самая большая группа получателей — пенсионеры и люди с инвалидностью. Но не только они.

Льготы предоставляются не только по возрасту, но и по медицинским показаниям. Например, диабетики или пациенты с бронхиальной астмой могут получать жизненно необходимые препараты бесплатно, независимо от того, сколько им лет.

К основным категориям относятся:

Пенсионеры. Для людей старше 65 лет, а также предпенсионеров в регионах предусмотрены отдельные программы.

Инвалиды. Все группы, включая детей-инвалидов и граждан с военной травмой.

Семьи с детьми. Бесплатные лекарства до трёх лет, а в многодетных семьях — до шести лет.

Беременные женщины — если врач считает препарат необходимым.

Пациенты с хроническими заболеваниями — это диабет, онкология, ВИЧ, астма, редкие орфанные болезни.

Какие лекарства бесплатные

Чаще всего граждане ищут в Интернете «список бесплатных лекарств 2025». И он действительно существует — это перечень, утверждённый Минздравом.

В нём — сотни наименований: от популярных препаратов вроде инсулина и гипотензивных средств до редких таргетных лекарств для онкобольных. Основные группы: противодиабетические средства, противоастматические ингаляторы, препараты для терапии онкологии, обезболивающие, включая наркотические анальгетики, антибиотики для хронических инфекций, противотуберкулёзные и противовирусные лекарства.

Как получить льготные лекарства

Получить льготные лекарства в 2025 году можно обратившись в поликлинику по полису ОМС. Если есть показания, врач выписывает электронный или бумажный рецепт. Пациент идёт в аптеку, участвующую в программе. Препарат выдают бесплатно или со скидкой.

Для пожилых граждан порядок схожий, но есть свои особенности. Можно оформить «длительный рецепт» сразу на 2–3 месяца. Достаточно паспорта, полиса ОМС и пенсионного удостоверения.

Где получить бесплатные лекарства

Бесплатные лекарства можно получить не в каждой аптеке, а только в тех, которые участвуют в программе Минздрава. Обычно такие точки отмечены специальной наклейкой «Льготный отпуск».

Рецепт обычно действует десять дней. На редкие препараты — до 30 дней, для пенсионеров иногда 90 дней.

По закону аптеке даётся до десяти рабочих дней, чтобы обеспечить пациента препаратом. Если этого не произошло, то нужно обратиться в другую аптеку из списка льготных. Также нужно зафиксировать отказ и написать жалобу в региональный Минздрав или ФОМС. В экстренных случаях можно договориться о временной замене препарата аналогом.

Популярные вопросы

Можно получить льготное лекарство без полиса? Нет, нужен полис ОМС.

Что делать, если уехал в другой регион? Лекарства можно получить только по месту прикрепления, поэтому нужно обращаться туда или прикрепиться по месту пребывания.

Что делать, если рецепт выписали неправильно? Вернуться к врачу и переоформить — иначе в аптеке лекарство не выдадут.

