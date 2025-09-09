Мессенджер MAX
9 сентября, 04:03

Россиянам нужно выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября

Обложка © Life.ru

Граждане России, имеющие право на федеральные льготы и социальные меры, обязаны до 1 октября выбрать способ получения этих услуг. Об этом сообщает Социальный фонд РФ.

Форма получения включает выдачу лекарств и медицинских изделий, путёвок в санатории, а также бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Если человеку не нужны эти услуги, он может получить финансовую компенсацию. Её сумма при отказе от всех видов услуг составит 1728,46 рубля в месяц.

Заявление можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу или в МФЦ. В заявлении указать способ получения каждой услуги. Выбранный вариант будет действовать со следующего года и до подачи нового заявления.

В Госдуме рассказали, когда в России увеличат социальные пенсии

Как сообщал Life.ru, с 1 октября социальные выплаты начнут делать в цифровых рублях. Как будут выплачивать пенсии и пособия, рассказали юристы. Однако пока цифровые рубли будут использоваться ограниченно.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Пособия, льготы и выплаты
  • Общество
