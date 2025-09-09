Россиянам нужно выбрать форму получения соцподдержки до 1 октября

Граждане России, имеющие право на федеральные льготы и социальные меры, обязаны до 1 октября выбрать способ получения этих услуг. Об этом сообщает Социальный фонд РФ.

Форма получения включает выдачу лекарств и медицинских изделий, путёвок в санатории, а также бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Если человеку не нужны эти услуги, он может получить финансовую компенсацию. Её сумма при отказе от всех видов услуг составит 1728,46 рубля в месяц.

Заявление можно подать через «Госуслуги», клиентскую службу или в МФЦ. В заявлении указать способ получения каждой услуги. Выбранный вариант будет действовать со следующего года и до подачи нового заявления.