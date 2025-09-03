В Госдуме рассказали, когда в России увеличат социальные пенсии

С 1 апреля 2026 года в России планируется увеличение социальных пенсий. Данное положение зафиксировано в федеральном законе о государственном пенсионном обеспечении, где прямо указана ежегодная индексация именно в этот срок, как отметил в разговоре с RT депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, перерасчёт затронет наиболее уязвимые категории граждан, включая получателей пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Точный размер повышения станет ясен после утверждения правительством коэффициента индексации. Этот показатель рассчитывается на основе изменения прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год и закрепляется отдельным нормативным актом.

Говырин также добавил, что социальные пенсии назначаются не только детям-инвалидам, инвалидам с детства и лицам с ограниченными возможностями здоровья, но и тем, кто потерял кормильца.

Отдельно он обратил внимание на то, что с 1 февраля 2026 года ожидается повышение страховых пенсий, которое коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров. Механизм индексации для страховых пенсий иной: февральское увеличение зависит от фактической инфляции прошлого года, тогда как апрельское представляет собой дополнительный этап, связанный с финансовыми результатами деятельности Социального фонда.

Таким образом, по его словам, пенсионный календарь на следующий год включает три основных этапа: февральское повышение страховых пенсий и ежемесячных выплат, апрельскую индексацию социальных пенсий и дополнительный пересмотр страховых выплат, а также августовский перерасчёт для работающих пенсионеров, учитывающий поступившие за предыдущий год страховые взносы.