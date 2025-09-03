Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 сентября, 08:47

В Госдуме рассказали, когда в России увеличат социальные пенсии

Депутат Говырин: В России с 1 апреля 2026 года увеличат социальные пенсии

Обложка © ТАСС / Олег Елков

Обложка © ТАСС / Олег Елков

С 1 апреля 2026 года в России планируется увеличение социальных пенсий. Данное положение зафиксировано в федеральном законе о государственном пенсионном обеспечении, где прямо указана ежегодная индексация именно в этот срок, как отметил в разговоре с RT депутат Госдумы, член Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

По словам парламентария, перерасчёт затронет наиболее уязвимые категории граждан, включая получателей пенсий по инвалидности и по случаю потери кормильца. Точный размер повышения станет ясен после утверждения правительством коэффициента индексации. Этот показатель рассчитывается на основе изменения прожиточного минимума пенсионеров за предыдущий год и закрепляется отдельным нормативным актом.

Говырин также добавил, что социальные пенсии назначаются не только детям-инвалидам, инвалидам с детства и лицам с ограниченными возможностями здоровья, но и тем, кто потерял кормильца.

Отдельно он обратил внимание на то, что с 1 февраля 2026 года ожидается повышение страховых пенсий, которое коснётся как работающих, так и неработающих пенсионеров. Механизм индексации для страховых пенсий иной: февральское увеличение зависит от фактической инфляции прошлого года, тогда как апрельское представляет собой дополнительный этап, связанный с финансовыми результатами деятельности Социального фонда.

Таким образом, по его словам, пенсионный календарь на следующий год включает три основных этапа: февральское повышение страховых пенсий и ежемесячных выплат, апрельскую индексацию социальных пенсий и дополнительный пересмотр страховых выплат, а также августовский перерасчёт для работающих пенсионеров, учитывающий поступившие за предыдущий год страховые взносы.

Все эти изменения, как заключил парламентарий, происходят в автоматическом режиме — от получателей не требуется подачи заявлений или сбора документов. Процесс организован на основе сведений из государственных реестров и фонда. Остаётся лишь дождаться официального опубликования постановления правительства о коэффициенте индексации социальных пенсий на 2026 год. Хотя его точный размер пока не определён, за основу берутся уровень инфляции и прогнозные оценки экономического блока правительства, которые и лягут в основу перерасчёта с 1 апреля.

С 1 октября сделают самую крупную прибавку к пенсии за осень. Кого ждёт индексация и на сколько вырастут выплаты
С 1 октября сделают самую крупную прибавку к пенсии за осень. Кого ждёт индексация и на сколько вырастут выплаты
BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Пенсии
  • Новости экономики
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar