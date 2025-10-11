Депутат Говырин рассказал, кому повысят пенсии в ноябре

В ноябре 2025 года Социальный фонд России проведёт плановый перерасчёт пенсий для ряда категорий граждан, включая людей старше 80 лет и инвалидов I группы. О предстоящих изменениях рассказал ТАСС член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.

«Пенсионеры, которым исполняется 80 лет, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии. Её размер с начала 2025 года составляет 8 907,70 рубля, а после удвоения — 17 815,40 рубля. Дополнительно к этому начисляется надбавка за уход — 1 314 рублей, проиндексированная с февраля на 7,3%. Аналогичное правило действует для инвалидов I группы, независимо от возраста: удвоение фиксированной части и ежемесячная компенсация в том же размере», — заявил он.

Говырин добавил, что если пенсионер проживает в регионе с районным коэффициентом, итоговая сумма увеличивается в 1,15-1,9 раза, в результате чего житель северного региона после 80 лет может получить прибавку свыше 10 тысяч рублей.

Парламентарий подчеркнул, что для лётных экипажей и работников угольной промышленности перерасчёт проходит ежеквартально. По его словам, доплата для этих категорий зависит от вредности условий и продолжительности специального стажа, при этом минимальный стаж для мужчин составляет 25 лет, а для женщин — 20 лет. Он отметил, что за каждый год сверх нормы начисляется 1% от среднемесячного заработка, но не более 75-85% от прежнего оклада, а в ноябре 2025 года выплаты вырастут на 2-5% благодаря инфляционному коэффициенту.

Говырин также пояснил, что с начала года были увеличены ежемесячные денежные выплаты федеральным льготникам. Он сообщил, что индексация на 9,5% довела средний размер ЕДВ до 4 191 рубля, а работающим пенсионерам с 2025 года вновь начали начислять ежегодную индексацию страховой пенсии. После прекращения трудовой деятельности все пропущенные индексации учитываются автоматически, и выплата назначается в полном объёме без необходимости обращаться в СФР.

Кроме того, депутат напомнил, что в среднем по РФ прожиточный минимум пенсионера в 2025 году установлен на уровне 15 250 рублей, и тем, чья пенсия не достигает этой суммы, назначается федеральная социальная доплата. Он резюмировал, что проверить размер надбавки можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» или через сайт Социального фонда, а сам механизм перерасчёта не требует подачи заявлений, так как все данные поступают в СФР автоматически.

Ранее Росстат зафиксировал снижение соотношения пенсии и заработной платы в России. В 2025 году средняя пенсия составила 23 тысячи рублей, в то время как средняя зарплата достигла 100 тысяч рублей. Пенсия оказалась ниже четверти от зарплаты, что является минимальным значением за последние 17 лет.