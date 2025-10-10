Росстат: Средний размер пенсии в России опустился ниже четверти от зарплат

В России средний размер пенсии опустился ниже четверти от средней заработной платы. По данным Росстата, в первой половине 2025 года пенсия составила 23 тысячи рублей, в то время как зарплата – около 100 тысяч рублей. Это минимальный уровень за последние 17 лет, сообщает газета «Известия».

Согласно информации Росстата, выплаты пенсионерам (включая страховые и государственные) составили лишь 24% от уровня заработков. По сравнению с 2024 годом, когда средняя пенсия составляла ровно четверть от заработка, соотношение сократилось на 1 процентный пункт.

«Опережающий рост заработков сохраняется, хотя темпы немного снизились по сравнению с прошлым годом. За январь — июль годовой прирост средней зарплаты составил 15% против 18% за тот же период 2024-го», — отметила руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

Основными причинами такого положения эксперты называют рекордный рост зарплат, за которыми не поспевают выплаты пожилым, а также увеличение числа самозанятых и граждан без трудового стажа. Ожидается, что в ближайшие годы темпы роста зарплат снизятся, что может стабилизировать ситуацию.

Ранее сообщалось, что в 2026 году объем финансирования выплат по государственному пенсионному обеспечению в России достигнет почти триллиона рублей. Средний размер государственной пенсии составит 22 617 рублей. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, эти средства имеют особое социальное значение, поскольку они предназначены, в том числе, для детей с инвалидностью и сирот. Система государственного пенсионного обеспечения включает пять видов выплат: за выслугу лет, по старости, по случаю утраты кормильца, по инвалидности и социальную пенсию.