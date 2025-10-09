Раскрыта сумма заработка, которая обеспечит вам пенсию в 50 тысяч рублей

Чтобы получать пенсию в размере 50 тысяч рублей, нужно, чтобы зарплата больше 30 лет была выше предельной базы по страховым взносам. В 2025 году это примерно 2,759 млн рублей в год или 230 тысяч рублей в месяц. Такие цифры озвучил старший научный сотрудник Центра ИНСАП ИПЭИ Президентской академии Виктор Ляшок.

«Если мы говорим про обычную страховую пенсию, а не пенсии военнослужащих, то получить пенсию в размере 50 тысяч рублей достаточно сложно. Для этого необходимо, чтобы в течение не менее 30 лет заработная плата была не ниже предельной базы по страховым взносам», — пояснил эксперт в беседе с ТАСС.

При этом данная величина ежегодно повышается.

А ранее в Госдуме рассказали, что средняя зарплата сегодня составляет около 100 тысяч рублей, что означает, что в ближайшие годы пенсия в 50 тысяч рублей станет достижимой для многих граждан. Кроме того, к концу 2026 года средний размер пенсии для неработающих россиян ожидается на уровне 27 тысяч рублей.