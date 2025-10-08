Россиянам раскрыли размер будущей пенсии при средней зарплате в 2026 году

Страховая пенсия россиян превысит 27 тысяч рублей при средней зарплате в 2026 году. Расчёт пенсии производится по формуле: сумма фиксированной выплаты и произведение индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) на их стоимость, пояснил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

«Фиксированная выплата и стоимость одного ИПК ежегодно индексируются государством. Ожидается, что в 2026 году стоимость одного ИПК составит 156,76 рубля, а размер фиксированной выплаты — 9584,69 рубля. Эти значения будут на 7,6% выше тех, что установлены на 2025 год», — подчеркнул эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, средняя зарплата в 2025 году прогнозируется на уровне 105–110 тысяч рублей, что позволит сформировать от 117 до 164 ИПК при стаже от 25 до 35 лет. В результате страховая пенсия в 2026 году составит от примерно 28 000 до 35 000 рублей в зависимости от стажа.

Дополнительные коэффициенты могут быть начислены за уход за детьми, службу по призыву и участие в специальной военной операции, что также увеличит пенсионные выплаты. При наличии достаточного страхового стажа пенсия может быть назначена досрочно — на два года раньше установленного пенсионного возраста.

