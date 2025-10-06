Силуанов назвал размер средней пенсии на конец 2026 года
Обложка © Life.ru
Пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены в России с 1 января 2026 года на 7,6%, таким образом, средняя пенсия на конец 2026 года составит 27 тысяч 117 рублей. Такие данные привёл министр финансов Антон Силуанов.
«Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание, по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году», — сказал министр в ходе выступления в Совете Федерации.
Также в 2026 году вырастет и прожиточный минимум — на 1,2 тысячи до 18 тысяч 939 рублей.
Напомним, что ряд пенсионеров в 2026 году сможет получить накопительную часть пенсии единовременной выплатой. Её получат пенсионеры, чьи накопления не превышают 440 тысяч рублей. Эта мера предусмотрена для женщин, достигших 55 лет, и мужчин с 60 лет, если ежемесячный размер накопительной части составляет менее 10% прожиточного минимума пенсионера (он составляет 16,2 тысячи рублей).