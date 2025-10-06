Силуанов назвал размер средней пенсии на конец 2026 года

Пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены в России с 1 января 2026 года на 7,6%, таким образом, средняя пенсия на конец 2026 года составит 27 тысяч 117 рублей. Такие данные привёл министр финансов Антон Силуанов.

«Это повышение объединит две индексации, обращаю внимание, по уровню инфляции и прогнозируемому уровню зарплат в 2026 году», — сказал министр в ходе выступления в Совете Федерации.

Также в 2026 году вырастет и прожиточный минимум — на 1,2 тысячи до 18 тысяч 939 рублей.