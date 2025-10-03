Минимальную пенсию россиян предложили увеличить до 35 тысяч рублей

В России необходимо увеличить страховую пенсию по старости как минимум до 35 тысяч рублей. С таким призывом выступил депутат Мособлдумы, экономист Анатолий Никитин.

«В современных реалиях следует увеличить минимальный размер пенсии по старости до 35 тыс. рублей. Это позволит повысить уровень жизни людей серебряного возраста — они смогут легче справляться с финансовым бременем, отказаться от работы после выхода на пенсию. И экономика получит подпитку: вырастет спрос, а за ним и предложение», — подчеркнул депутат в беседе с «Газетой.ru».

По его словам, увеличение нижнего порога страховых выплат пенсионерам благоприятно скажется на демографии. Освободившись от трудовых обязательств, пожилые люди смогут больше времени уделять своим внукам, занимаясь передачей и укреплением традиционных ценностей.

Никитин добавил, что в стране насчитывается около 41 миллиона пенсионеров, при этом 8 миллионов из них всё ещё продолжают трудовую деятельность. Средний размер страховых выплат для неработающих пенсионеров составляет 25,8 тысячи рублей в месяц, а для работающих – около 22,1 тысячи рублей. Минимальная страховая пенсия по старости является важным индикатором адекватности пенсионных выплат.

Реализация данного предложения потребует дополнительных ежемесячных затрат в объёме 453 млрд рублей, что составляет 5,43 трлн рублей в год. Никитин считает, что часть этих средств можно изыскать путём тщательной ревизии и оптимизации работы Социального фонда России. Он напомнил, что в прошлом году бюджет фонда был исполнен с профицитом почти в 555 млрд рублей.

В качестве источников финансирования для повышения пенсий, Никитин предложил использовать бюджетные средства. Партия «Справедливая Россия — За правду» предлагает отменить возврат НДС компаниям, экспортирующим сырьё, распространить налог на сверхприбыль на нефтегазовый и банковский секторы, а также увеличить ставку НДФЛ для граждан с доходом свыше 500 млн рублей в год. По предварительным расчётам, эти меры могут принести около 9 трлн рублей ежегодно, подытожил депутат.

А ранее Life.ru писал, что в России вырастет стоимость пенсионного коэффициента. По данным Соцфонда РФ, стоимость пенсионного балла увеличится до 156,76 рубля, а фиксированная выплата к страховой пенсии по старости достигнет 9 584,69 рубля.