Никто из россиян не выйдет на пенсию в 2025 году – к этому привели три фактора

В 2025 году граждане России не смогут выйти на пенсию по старости, потому что у большинства из них не возникнет соответствующего права, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, для получения страховой пенсии нужно выполнить три условия: достичь установленного возраста, сформировать минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь минимальный страховой стаж.

Кандидат экономических наук напомним, что минимальное число ИПК составляет 30, а страховой стаж — 15 лет. А минимальный возраст для назначения пенсии зависит от года рождения. Например, у мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года рождения право на пенсию возникло в 2024 году, то есть в 63 и 58 лет, а у мужчин 1962 года и женщин 1967 года возникнет только в 2026 году, то есть в 64 и 59 лет.