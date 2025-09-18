Никто из россиян не выйдет на пенсию в 2025 году – к этому привели три фактора
Экономист Балынин: В 2025 году у большинства россиян не возникнет прав на пенсию
В 2025 году граждане России не смогут выйти на пенсию по старости, потому что у большинства из них не возникнет соответствующего права, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, для получения страховой пенсии нужно выполнить три условия: достичь установленного возраста, сформировать минимальное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов и иметь минимальный страховой стаж.
Кандидат экономических наук напомним, что минимальное число ИПК составляет 30, а страховой стаж — 15 лет. А минимальный возраст для назначения пенсии зависит от года рождения. Например, у мужчин 1961 года рождения и женщин 1966 года рождения право на пенсию возникло в 2024 году, то есть в 63 и 58 лет, а у мужчин 1962 года и женщин 1967 года возникнет только в 2026 году, то есть в 64 и 59 лет.
Кстати, такой же сценарий ожидается в 2027 году, ведь у мужчин 1963 года рождения и женщин 1968 года право на пенсию появится в 2028 году, в 65 и 60 лет соответственно. Тем не менее в 2025 году страховую пенсию по старости могут получить граждане, которые по закону имеют право на досрочное назначение, отметил собеседник «Газеты.ru».
