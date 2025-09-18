Юрист рассказала, какой будет пенсия у тех, кто не работал
Юрист Безмаленко: Пенсия для неработающих граждан составляет 8,8 тыс. рублей
Граждане России, не имеющие достаточного стажа или пенсионных баллов, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.
Эта выплата финансируется напрямую из федерального бюджета и предоставляется нетрудоспособным гражданам. Она назначается позднее, чем страховая: мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65 лет. Кроме того, она полагается инвалидам, включая инвалидов с детства, детям-сиротам, а также представителям малочисленных народов Севера.
По словам эксперта, размер социальной пенсии фиксирован. С 1 апреля 2025 года её сумма составляет 8 824,08 рубля. Этот показатель ниже страховой пенсии, но закон предусматривает, что итоговый доход пенсионера не может быть меньше установленного в субъекте величины ПМП. В таких случаях государство компенсирует недостающую часть, доводя выплату до прожиточного минимума.
Ранее в Госдуме поддержали инициативу общественного движения «Зов Народа» о предоставлении бесплатного угля пенсионерам. Депутат Владимир Плякин заявил, что поддержка тех, кто на протяжении долгих лет работал в жизненно важных отраслях, как угольная промышленность, должна стать не просто приоритетом, а государственной политикой.