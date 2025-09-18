Владимир Путин
18 сентября, 00:34

Юрист рассказала, какой будет пенсия у тех, кто не работал

Обложка © Life.ru

Граждане России, не имеющие достаточного стажа или пенсионных баллов, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Эта выплата финансируется напрямую из федерального бюджета и предоставляется нетрудоспособным гражданам. Она назначается позднее, чем страховая: мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65 лет. Кроме того, она полагается инвалидам, включая инвалидов с детства, детям-сиротам, а также представителям малочисленных народов Севера.

По словам эксперта, размер социальной пенсии фиксирован. С 1 апреля 2025 года её сумма составляет 8 824,08 рубля. Этот показатель ниже страховой пенсии, но закон предусматривает, что итоговый доход пенсионера не может быть меньше установленного в субъекте величины ПМП. В таких случаях государство компенсирует недостающую часть, доводя выплату до прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме поддержали инициативу общественного движения «Зов Народа» о предоставлении бесплатного угля пенсионерам. Депутат Владимир Плякин заявил, что поддержка тех, кто на протяжении долгих лет работал в жизненно важных отраслях, как угольная промышленность, должна стать не просто приоритетом, а государственной политикой.

