Юрист рассказала, какой будет пенсия у тех, кто не работал

Граждане России, не имеющие достаточного стажа или пенсионных баллов, могут рассчитывать только на социальную пенсию. Об этом агентству «Прайм» рассказала член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4legal Евгения Безмаленко.

Эта выплата финансируется напрямую из федерального бюджета и предоставляется нетрудоспособным гражданам. Она назначается позднее, чем страховая: мужчинам — с 70 лет, женщинам — с 65 лет. Кроме того, она полагается инвалидам, включая инвалидов с детства, детям-сиротам, а также представителям малочисленных народов Севера.

По словам эксперта, размер социальной пенсии фиксирован. С 1 апреля 2025 года её сумма составляет 8 824,08 рубля. Этот показатель ниже страховой пенсии, но закон предусматривает, что итоговый доход пенсионера не может быть меньше установленного в субъекте величины ПМП. В таких случаях государство компенсирует недостающую часть, доводя выплату до прожиточного минимума.