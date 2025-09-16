Трём категориям россиян увеличат пенсии с 1 октября

С 1 октября 2025 года в России будут проиндексированы пенсии военных пенсионеров на 7,6% в соответствии с постановлением правительства о повышении денежного довольствия военнослужащих. Всего же повышение пенсионных выплат с октября затрагивает три категории граждан.

Военные пенсионеры получат увеличение выплат на 7,6%, что приведёт к росту средней военной пенсии с 43–45 тысяч рублей до примерно 46,2–48,4 тысячи рублей.

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста в сентябре 2025 года, получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — увеличение с 8907,7 до 17 815 рублей с одновременным назначением надбавки за уход в размере 1314 рублей, что формирует общую прибавку в 10 221,7 рубля.

Граждане, которым в сентябре присвоена I группа инвалидности, также получат увеличение фиксированной выплаты на 8907,7 рубля.

Страховые пенсии невоенных пенсионеров были проиндексированы в 2025 году с 1 января в два этапа: на 7,3% с последующим увеличением до 9,5% с учётом инфляции. В 2026 году индексация пенсий будет проводиться дважды: с 1 февраля по уровню фактической инфляции и с 1 апреля с учётом роста доходов Социального фонда России.