Глава Соцфонда сделал заявление о грядущей индексации пенсий в 2026 году

Пенсии в России будут увеличены в два этапа в 2026 году. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, индексация будет проведена 1 февраля и 1 апреля, пишет РИА «Новости».

«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — заявил Чирков.

Глава Соцфонда уточнил, что вторая индексация, запланированная на 1 апреля, затронет только страховые пенсии. Размер увеличения будет зависеть от доходов Социального фонда, формирующихся из страховых взносов, которые, в свою очередь, зависят от уровня зарплат в стране. Чирков добавил, что такой подход позволит более точно учитывать экономическую ситуацию и обеспечивать достойный уровень пенсионного обеспечения.

В текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, а социальные пенсии — на 14,75%.