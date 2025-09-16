Глава Соцфонда сделал заявление о грядущей индексации пенсий в 2026 году
Обложка © Life.ru
Пенсии в России будут увеличены в два этапа в 2026 году. Об этом сообщил председатель Социального фонда России Сергей Чирков. По его словам, индексация будет проведена 1 февраля и 1 апреля, пишет РИА «Новости».
«Есть одно важное изменение, которое касается индексации пенсий в следующем году. Оно касается перехода на двухэтапную индексацию пенсии. Первая индексация состоится с 1 февраля и будет касаться страховой пенсии. Она будет формироваться на уровне инфляции предыдущего года, то есть роста цен, который был зафиксирован в прошлом году», — заявил Чирков.
Глава Соцфонда уточнил, что вторая индексация, запланированная на 1 апреля, затронет только страховые пенсии. Размер увеличения будет зависеть от доходов Социального фонда, формирующихся из страховых взносов, которые, в свою очередь, зависят от уровня зарплат в стране. Чирков добавил, что такой подход позволит более точно учитывать экономическую ситуацию и обеспечивать достойный уровень пенсионного обеспечения.
В текущем году страховые пенсии были проиндексированы на 9,5%, а социальные пенсии — на 14,75%.
Ранее сообщалось, что для получения пенсии в размере 100 тыс. рублей необходимы значительный стаж и высокий уровень заработной платы. Для этого требуется отработать не менее 53 лет и иметь зарплату около 230 тыс. рублей. Также существует возможность увеличения пенсии за счёт участия в негосударственных пенсионных фондах. Альтернативным вариантом является работа в профессиях, предусматривающих высокие пенсионные выплаты, таких как военнослужащие или космонавты.