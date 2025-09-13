В Госдуме предложили повысить надбавку к пенсии после 80 лет до уровня МРОТ

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР разработали законопроект о повышении фиксированной надбавки к пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, до уровня действующего минимального размера оплаты труда. О соответствующей инициативе сообщает ТАСС.

Автором законодательной поправки выступила группа парламентариев под руководством лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Согласно предложению, размер ежемесячной доплаты для лиц старше 80 лет должен быть установлен на отметке в 22 440 рублей, что соответствует величине МРОТ, утверждённой на 2025 год.

«Дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — добавил он.