Единый день голосования
Мессенджер MAX
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 сентября, 11:48

В Госдуме предложили повысить надбавку к пенсии после 80 лет до уровня МРОТ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Elkov

Депутаты Государственной Думы от фракции ЛДПР разработали законопроект о повышении фиксированной надбавки к пенсии для граждан, достигших 80-летнего возраста, до уровня действующего минимального размера оплаты труда. О соответствующей инициативе сообщает ТАСС.

Автором законодательной поправки выступила группа парламентариев под руководством лидера ЛДПР Леонида Слуцкого. Согласно предложению, размер ежемесячной доплаты для лиц старше 80 лет должен быть установлен на отметке в 22 440 рублей, что соответствует величине МРОТ, утверждённой на 2025 год.

«Дополнительная выплата позволит нашим старикам и маломобильным людям нанять сиделку или материально стимулировать близких родственников, осуществляющих уход за ними», — добавил он.

Биатлонист Тихонов призвал депутатов попробовать прожить на пенсию в 20 тысяч
Биатлонист Тихонов призвал депутатов попробовать прожить на пенсию в 20 тысяч

Ранее сообщалось, что в Госдуме разрабатывают законопроект, который позволит назначать повышенные выплаты к страховой пенсии с 70 лет вместо нынешних 80. Как следует из пояснительной записки, поправки в законы «О государственном пенсионном обеспечении в РФ» и «О страховых пенсиях» предусматривают назначение надбавки по уходу гражданам с 70-летнего возраста.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Пенсии
  • Госдума
  • лдпр
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar