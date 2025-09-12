Биатлонист Тихонов призвал депутатов попробовать прожить на пенсию в 20 тысяч

Легендарный биатлонист и четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выступил с критикой пенсионной системы в России. Таким образом он поддержал заявление актёра Дмитрия Нагиева о размере его будущей выплате в 20 тысяч рублей.

«Сегодня пенсии нищенские! Не знаю, что будет завтра. <...> Ты сходи в магазин и попробуй что-нибудь купить с такой пенсией! Только в Госдуме могут раскритиковать, и больше никто. Они не пробовали жить на 20 тысяч? Пусть сначала попробуют, а потом критикуют», — заявил спортсмен, слова которого приводит Sport24.

Сам Александр Тихонов же является выдающимся советским биатлонистом, обладателем четырёх олимпийских золотых медалей, серебряным призёром Олимпиады-1968, одиннадцатикратным чемпионом мира, пятнадцатикратным чемпионом СССР, чемпионом спартакиады СССР и обладателем Кубка СССР 1978 года. В прошлом он занимал руководящие посты в Союзе биатлонистов России, а также был первым вице-президентом Международного союза биатлонистов.