$70 000 не хватит: Нагиев начал переживать, что не проживёт на пенсию

Российский актёр Дмитрий Нагиев, которому сейчас 58 лет, беспокоится по поводу своего финансового будущего, несмотря на статус одного из самых высокооплачиваемых артистов России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai.

«Моя будущая пенсия составит всего 20 тысяч рублей, а накопленные 70 тысяч долларов кажутся мне недостаточными для спокойной старости», — сказал он.

В ходе встречи с дубайскими риелторами ему рекомендовали инвестировать в коммерческую недвижимость для создания пассивного дохода. Впрочем, артист дал понять, что пока не рассматривает возможности для крупных инвестиций, несмотря на сообщения о его годовом доходе в три миллиона долларов.

Сам Нагиев опровергает слухи о многомиллионных гонорарах за выступления в Дубае, уточнив, что ему лишь компенсируют расходы на перелёт и проживание. Он также отметил, что предпочитает поддерживать бизнес брата в Санкт-Петербурге, а также часто вспоминает, насколько скромнее живут люди в регионах нашей страны.