$70 000 не хватит: Нагиев начал переживать, что не проживёт на пенсию
Нагиев признался, что переживает из-за будущей пенсии в 20 000 рублей
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Российский актёр Дмитрий Нагиев, которому сейчас 58 лет, беспокоится по поводу своего финансового будущего, несмотря на статус одного из самых высокооплачиваемых артистов России. Об этом он рассказал в эфире YouTube-шоу Circle Property Dubai.
«Моя будущая пенсия составит всего 20 тысяч рублей, а накопленные 70 тысяч долларов кажутся мне недостаточными для спокойной старости», — сказал он.
В ходе встречи с дубайскими риелторами ему рекомендовали инвестировать в коммерческую недвижимость для создания пассивного дохода. Впрочем, артист дал понять, что пока не рассматривает возможности для крупных инвестиций, несмотря на сообщения о его годовом доходе в три миллиона долларов.
Сам Нагиев опровергает слухи о многомиллионных гонорарах за выступления в Дубае, уточнив, что ему лишь компенсируют расходы на перелёт и проживание. Он также отметил, что предпочитает поддерживать бизнес брата в Санкт-Петербурге, а также часто вспоминает, насколько скромнее живут люди в регионах нашей страны.
Ранее Life.ru рассказывал, что Дмитрий Нагиев снизил астрономический ценник для желающих приобрести его курсы актёрского мастерства, которые артист проводит в Дубае. Похоже, что к такому шагу его подтолкнули многочисленные обвинения в инфоцыганстве. До этого за самый дорогой курс, в преподавании которого Нагиев бы непосредственно участвовал, пришлось бы отдать 1,5 миллиона рублей.