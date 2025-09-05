Мессенджер MAX
5 сентября, 19:15

Пошёл на уступки? Нагиев после обвинений в инфоцыганстве снизил цены на свои курсы в ОАЭ

Kp.ru: Дмитрий Нагиев снизил цены на курсы по самооценке и актёрскому мастерству

Дмитрий Нагиев. Обложка © РИА Новости / Максим Блинов

Дмитрий Нагиев снизил цены на свои курсы актёрского мастерства в Дубае. Это произошло после того, как многие люди назвали его «инфоцыганом», раскритиковав за слишком высокие цены. Раньше самый дорогой курс с личным участием артиста стоил 1,5 миллиона рублей, передаёт kp.ru.

Весной команда Нагиева значительно повысила стоимость участия: двухдневный интенсив стоил 310 тысяч рублей, недельная программа — 511 тысяч рублей, а VIP-пакет достигал 1,5 миллиона рублей. Теперь обучение стало немного доступнее.

На октябрь запланировано три разных курса. Двухдневное интенсивное занятие теперь стоит около 263 тысяч рублей. Недельная программа обойдётся примерно в 390 тысяч рублей. Самый дорогой вариант — это VIP-день, где можно лично пообщаться с самим Нагиевым и его сыном Кириллом. Цена на этот «курс» снизилась до 1,3 миллиона рублей. Как сообщают организаторы, на некоторые программы уже почти не осталось свободных мест.

Сын Нагиева заявил, что «заработал расстройство психики» в школе отца
Напомним, что Дмитрий Нагиев не согласен в обвинениями в инфоцыганстве. По его словам, с курсов он получает совсем немного, поскольку основная часть уходит на перелёты, проживание и питание. При этом, он не настолько любит деньги, чтобы заниматься чем угодно для их получения.

