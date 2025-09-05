Пошёл на уступки? Нагиев после обвинений в инфоцыганстве снизил цены на свои курсы в ОАЭ

Дмитрий Нагиев снизил цены на свои курсы актёрского мастерства в Дубае. Это произошло после того, как многие люди назвали его «инфоцыганом», раскритиковав за слишком высокие цены. Раньше самый дорогой курс с личным участием артиста стоил 1,5 миллиона рублей, передаёт kp.ru.

Весной команда Нагиева значительно повысила стоимость участия: двухдневный интенсив стоил 310 тысяч рублей, недельная программа — 511 тысяч рублей, а VIP-пакет достигал 1,5 миллиона рублей. Теперь обучение стало немного доступнее.

На октябрь запланировано три разных курса. Двухдневное интенсивное занятие теперь стоит около 263 тысяч рублей. Недельная программа обойдётся примерно в 390 тысяч рублей. Самый дорогой вариант — это VIP-день, где можно лично пообщаться с самим Нагиевым и его сыном Кириллом. Цена на этот «курс» снизилась до 1,3 миллиона рублей. Как сообщают организаторы, на некоторые программы уже почти не осталось свободных мест.