Сын Нагиева заявил, что «заработал расстройство психики» в школе отца
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Кирилл Нагиев поделился с подписчиками в социальной сети впечатлениями от работы в актёрской школе своего отца — Дмитрия Нагиева — в Дубае.
Он намекнул, что процесс обучения и работы оказался непростым, отметив, что «заработал расстройство психики». Нагиев-младший, активно участвующий в проекте отца, не стал вдаваться в детали трудностей, с которыми столкнулся, но дал понять, что работа в школе требует больших усилий.
«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, всё что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Нагиев-младший.
Ранее Дмитрий Нагиев поделился информацией о своём сыне Марке, которому сейчас 16 лет. Актёр и телеведущий впервые подтвердил, что у него есть внебрачный ребёнок. Марк предпочитает смотреть только качественное и серьёзное кино, что вызывает разногласия с отцом. Также Нагиев рассказывал, что скрупулёзно выбирает проекты и коллег. Ему не по душе люди, которые выставляют напоказ своих детей. Актёр считает, что коллегам следует сначала разобраться со своими проблемами.