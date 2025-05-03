Сын Нагиева заявил, что «заработал расстройство психики» в школе отца

Кирилл Нагиев поделился с подписчиками в социальной сети впечатлениями от работы в актёрской школе своего отца — Дмитрия Нагиева — в Дубае.

Он намекнул, что процесс обучения и работы оказался непростым, отметив, что «заработал расстройство психики». Нагиев-младший, активно участвующий в проекте отца, не стал вдаваться в детали трудностей, с которыми столкнулся, но дал понять, что работа в школе требует больших усилий.

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, всё что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Нагиев-младший.