День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 мая, 11:09

Сын Нагиева заявил, что «заработал расстройство психики» в школе отца

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Кирилл Нагиев поделился с подписчиками в социальной сети впечатлениями от работы в актёрской школе своего отца — Дмитрия Нагиева — в Дубае.

Он намекнул, что процесс обучения и работы оказался непростым, отметив, что «заработал расстройство психики». Нагиев-младший, активно участвующий в проекте отца, не стал вдаваться в детали трудностей, с которыми столкнулся, но дал понять, что работа в школе требует больших усилий.

«Меня с детства пытали папиным творчеством. Пока, всё что я здесь заработал, это расстройство психики. Положил, так сказать, все яйца в одну корзину. Держусь», — написал Нагиев-младший.

«Пишут, что я инфоцыган»: Необоснованные обвинения довели Нагиева до слёз
«Пишут, что я инфоцыган»: Необоснованные обвинения довели Нагиева до слёз

Ранее Дмитрий Нагиев поделился информацией о своём сыне Марке, которому сейчас 16 лет. Актёр и телеведущий впервые подтвердил, что у него есть внебрачный ребёнок. Марк предпочитает смотреть только качественное и серьёзное кино, что вызывает разногласия с отцом. Также Нагиев рассказывал, что скрупулёзно выбирает проекты и коллег. Ему не по душе люди, которые выставляют напоказ своих детей. Актёр считает, что коллегам следует сначала разобраться со своими проблемами.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Дмитрий Нагиев
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar