Дмитрий Нагиев: «Не хочу работать с теми, кто делит детей на публику»

Популярный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев возвращается на экраны с новыми проектами. Зрители смогут увидеть его в сериалах «Зять» и «Актёрище». В интервью Нагиев поделился мыслями о выборе коллег по съёмочной площадке.

57-летний шоумен рассказал, что судит о людях по их поступкам. Издание «7Дней.ру» процитировало слова шоумена: «Мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать».

Актёр не назвал конкретных имён, но многие поклонники связали его слова со скандальным разводом Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.

Нагиев признался, что герой в его новом сериале «Зять» кардинально отличается от него самого. В комедии он играет мужчину, который влюблён в юную дочь своего друга. «Я никогда не относился к категории мужчин, любыми способами пытающихся завладеть молодым телом, мне это чуждо», — подчеркнул актёр.