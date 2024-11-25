Дмитрий Нагиев: «Не хочу работать с теми, кто делит детей на публику»
Дмитрий Нагиев тщательно подходит к выбору проектов и коллег по работе. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nagiev.universal
Популярный актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев возвращается на экраны с новыми проектами. Зрители смогут увидеть его в сериалах «Зять» и «Актёрище». В интервью Нагиев поделился мыслями о выборе коллег по съёмочной площадке.
57-летний шоумен рассказал, что судит о людях по их поступкам. Издание «7Дней.ру» процитировало слова шоумена: «Мне абсолютно точно неприятны люди, которые во всеуслышание делят детей, не хочу я находиться рядом в моменты домашних склок. Пускай они решат свои проблемы, а потом уже будем работать».
Актёр не назвал конкретных имён, но многие поклонники связали его слова со скандальным разводом Павла Прилучного и Агаты Муцениеце.
Нагиев признался, что герой в его новом сериале «Зять» кардинально отличается от него самого. В комедии он играет мужчину, который влюблён в юную дочь своего друга. «Я никогда не относился к категории мужчин, любыми способами пытающихся завладеть молодым телом, мне это чуждо», — подчеркнул актёр.
Возвращение Дмитрия Нагиева на экраны с новыми проектами вызвало большой интерес у поклонников. Зрители с нетерпением ждут премьеры сериалов и надеются увидеть любимого актёра в новых ярких ролях.
Напомним, что актриса Агата Муцениеце ещё в 2020 году объявила о расставании с Павлом Прилучным после девяти лет брака. В июне того года пара официально развелась. Актёры продолжают через суд решать, с кем останутся их дети Мия и Тимофей. Суд предложил малышам самим выбрать, с кем они хотят жить. Недавно стало известно, что актриса даже хотела навести порчу на бывшего. При этом Прилучный продолжает проводить время с сыном, несмотря на решение суда.