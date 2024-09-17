Нагиев повредил ногу после неудачного сальто на спектакле в Москве

Телеведущий Дмитрий Нагиев сделал кувырок и повредил ногу во время спектакля в Москве. Как сообщает SHOT , артист отказался ехать в больницу, он захотел закончить выступление.

Накануне вечером 57-летний Нагиев играл в главной роли в постановке «Кыся» в театре «Московский Дворец Молодежи». По данным SHOT, в первом акте актёр сделал кувырок и травмировал ногу, но несмотря на жуткие боли доиграл акт. Во время антракта ему вызвали скорую. Врачи сделали обезболивающий укол, настаивали на госпитализации, однако артист отказался, чтобы сыграть и второй акт. После окончания спектакля Нагиев всё же обратился за помощью к врачам.