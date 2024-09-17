Нагиев повредил ногу после неудачного сальто на спектакле в Москве
SHOT: Нагиев после неудачного сальто повредил ногу во время спектакля в Москве
Дмитрий Нагиев. Обложка © SHOT
Телеведущий Дмитрий Нагиев сделал кувырок и повредил ногу во время спектакля в Москве. Как сообщает SHOT, артист отказался ехать в больницу, он захотел закончить выступление.
Дмитрий Нагиев хромает после неудачного сальто на спектакле в Москве. Видео © SHOT
Накануне вечером 57-летний Нагиев играл в главной роли в постановке «Кыся» в театре «Московский Дворец Молодежи». По данным SHOT, в первом акте актёр сделал кувырок и травмировал ногу, но несмотря на жуткие боли доиграл акт. Во время антракта ему вызвали скорую. Врачи сделали обезболивающий укол, настаивали на госпитализации, однако артист отказался, чтобы сыграть и второй акт. После окончания спектакля Нагиев всё же обратился за помощью к врачам.
Ближайшие спектакли с участием Нагиева не отменены, он продолжает работать.