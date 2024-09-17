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17 сентября, 13:34

Нагиев повредил ногу после неудачного сальто на спектакле в Москве

SHOT: Нагиев после неудачного сальто повредил ногу во время спектакля в Москве

Дмитрий Нагиев. Обложка © SHOT

Дмитрий Нагиев. Обложка © SHOT

Телеведущий Дмитрий Нагиев сделал кувырок и повредил ногу во время спектакля в Москве. Как сообщает SHOT, артист отказался ехать в больницу, он захотел закончить выступление.

Дмитрий Нагиев хромает после неудачного сальто на спектакле в Москве. Видео © SHOT

Накануне вечером 57-летний Нагиев играл в главной роли в постановке «Кыся» в театре «Московский Дворец Молодежи». По данным SHOT, в первом акте актёр сделал кувырок и травмировал ногу, но несмотря на жуткие боли доиграл акт. Во время антракта ему вызвали скорую. Врачи сделали обезболивающий укол, настаивали на госпитализации, однако артист отказался, чтобы сыграть и второй акт. После окончания спектакля Нагиев всё же обратился за помощью к врачам.

Ближайшие спектакли с участием Нагиева не отменены, он продолжает работать.

Отсутствие Нагиева в различных шоу сложно компенсировать, считает критик
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Дарья Нарыкова
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