«Я с ним спорю»: Нагиев впервые рассказал о своём 16-летнем внебрачном сыне Марке

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев признался, что у него есть 16-летний сын Марк. СМИ давно писали об этом, но подтвердилась информация только сейчас.

«Я всё время спорю со своим сыном, и вы первая, кому я это говорю: со своим сыном Марком. Да, впервые звучит это имя. Ему 16 лет. Я с ним спорю. Он смотрит толь­ко очень хорошее, только очень глубокое кино. Вот прямо идёт по шедеврам», — сказал Нагиев изданию «Собака.ru».

По словам Нагиева, сын призывает его присоединиться к просмотру таких картин, однако актёр отказывается, мотивируя это тем, что уже смотрел и что сейчас находится «на такой стадии своего развития или недоразвития», что уже не хочет смотреть «тяжести».

«Я уже там был, я там был. Я сделал следующий шаг отту­да к свету. Поэтому ты смотри, тебе надо пройти этот этап. Мне уже не надо», — добавил Нагиев.

Также артист рассказал историю о его сенсее по айкидо, который сказал Нагиеву обливаться холодной водой. Актёр делал это долгие годы, а потом решил спросить у наставника, обливается ли он сам. Тот ответил «мне уже не надо».