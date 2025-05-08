«Дмитрий, нам так не надо»: Нагиев рассказал о ценном уроке, который преподал ему Жора Крыжовников

Дмитрий Нагиев рассказал о забавном случае, который произошёл на съёмочной площадке сериала Жоры Крыжовникова «Санкционер». Актёр тогда играл свой самый первый дубль, а режиссёр почему-то начал над ним смеяться. Об этом сообщает Леди Mail.

«Я прибыл на площадку. Играю самый первый дубль, и слышу, как Жора смеется у плейбека. Думаю, вот какой я молодец. Подхожу к нему после сцены, а он говорит: «Ой, Дмитрий, вы нас повеселили, конечно, но нам так не надо», — рассказал Нагиев.

Тогда артист решил спросить, как стоит ему играть эту сцену. Однако Крыжовников заявил, что не знает, как именно стоит изобразить персонажа и посоветовал ему вернуться к работе. После второго дубля Нагиева попросили сыграть ещё раз и «изобразить нечто среднее между двумя предыдущими вариантами».