«Дмитрий, нам так не надо»: Нагиев рассказал о ценном уроке, который преподал ему Жора Крыжовников
Нагиев рассказал об уроке, который преподал ему Крыжовников во время съёмок
Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин
Дмитрий Нагиев рассказал о забавном случае, который произошёл на съёмочной площадке сериала Жоры Крыжовникова «Санкционер». Актёр тогда играл свой самый первый дубль, а режиссёр почему-то начал над ним смеяться. Об этом сообщает Леди Mail.
«Я прибыл на площадку. Играю самый первый дубль, и слышу, как Жора смеется у плейбека. Думаю, вот какой я молодец. Подхожу к нему после сцены, а он говорит: «Ой, Дмитрий, вы нас повеселили, конечно, но нам так не надо», — рассказал Нагиев.
Тогда артист решил спросить, как стоит ему играть эту сцену. Однако Крыжовников заявил, что не знает, как именно стоит изобразить персонажа и посоветовал ему вернуться к работе. После второго дубля Нагиева попросили сыграть ещё раз и «изобразить нечто среднее между двумя предыдущими вариантами».
Ране Life.ru сообщал, что Нагиев почти ничего не зарабатывает на своих курсах по актёрскому мастерству в Дубае. Актёр добавил, что ему бы хотелось бы получать за них хорошие деньги, но пока об этом речи не идёт. Артист отметил, что отдаётся проекту со всем сердцем и даже иногда рискует здоровьем.