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Регион
8 мая, 14:23

«Дмитрий, нам так не надо»: Нагиев рассказал о ценном уроке, который преподал ему Жора Крыжовников

Нагиев рассказал об уроке, который преподал ему Крыжовников во время съёмок

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Дмитрий Нагиев рассказал о забавном случае, который произошёл на съёмочной площадке сериала Жоры Крыжовникова «Санкционер». Актёр тогда играл свой самый первый дубль, а режиссёр почему-то начал над ним смеяться. Об этом сообщает Леди Mail.

«Я прибыл на площадку. Играю самый первый дубль, и слышу, как Жора смеется у плейбека. Думаю, вот какой я молодец. Подхожу к нему после сцены, а он говорит: «Ой, Дмитрий, вы нас повеселили, конечно, но нам так не надо», — рассказал Нагиев.

Тогда артист решил спросить, как стоит ему играть эту сцену. Однако Крыжовников заявил, что не знает, как именно стоит изобразить персонажа и посоветовал ему вернуться к работе. После второго дубля Нагиева попросили сыграть ещё раз и «изобразить нечто среднее между двумя предыдущими вариантами».

Ране Life.ru сообщал, что Нагиев почти ничего не зарабатывает на своих курсах по актёрскому мастерству в Дубае. Актёр добавил, что ему бы хотелось бы получать за них хорошие деньги, но пока об этом речи не идёт. Артист отметил, что отдаётся проекту со всем сердцем и даже иногда рискует здоровьем.

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Полина Никифорова
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