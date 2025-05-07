«Оплачивают самолёт»: Дмитрий Нагиев раскрыл, сколько зарабатывает на тренингах в Дубае
Актёр Нагиев заявил, что почти ничего не зарабатывает на своих курсах в Дубае
Дмитрий Нагиев. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nagiev.universal
Актёр Дмитрий Нагиев некоторое время назад начал вести курсы в Дубае, на которых учит всех желающих актёрскому мастерству. Причём за занятия он берёт баснословные суммы. Многие люди осудили артиста и назвали его инфоцыганом. Тем не менее в интервью Леди Mail Нагиев признался, что практически ничего не зарабатывает на своих курсах.
«У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелёты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду, проживание на троих. И посчитайте, сколько останется. На самом деле, всё срослось — в Дубае море, солнце, я вылетаю туда на 5-7 дней, и благодарен этим людям, что они оплачивают мне билеты на самолёт», — рассказал артист.
Нагиев добавил, что ему бы хотелось ещё и зарабатывать в Дубае, но пока об этом речи не идёт. Артист отметил, что отдаётся проекту со всем сердцем и даже иногда рискует здоровьем. Например, на одном из тренингов он травмировал ногу, когда делал кувырок назад.
Напомним, ранее стало известно, что Дмитрий Нагиев примерил на себя амплуа «короля марафонов» в Дубае. Артист объявил о тренингах по личностному росту за полмиллиона. На сайте звезды говорится, что «курсы» помогут раскрепоститься и перевоплотиться в успешного человека. Тем не менее на актёра обрушились с критикой и обвинили в инфоцыганстве. Однако сам шоумен считает претензии необоснованными.