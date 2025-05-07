«Оплачивают самолёт»: Дмитрий Нагиев раскрыл, сколько зарабатывает на тренингах в Дубае

Актёр Дмитрий Нагиев некоторое время назад начал вести курсы в Дубае, на которых учит всех желающих актёрскому мастерству. Причём за занятия он берёт баснословные суммы. Многие люди осудили артиста и назвали его инфоцыганом. Тем не менее в интервью Леди Mail Нагиев признался, что практически ничего не зарабатывает на своих курсах.

«У нас 20 человек на курсе. Сложите эту сумму, а потом вычтите мои перелёты бизнес-классом туда-обратно, траты на еду, проживание на троих. И посчитайте, сколько останется. На самом деле, всё срослось — в Дубае море, солнце, я вылетаю туда на 5-7 дней, и благодарен этим людям, что они оплачивают мне билеты на самолёт», — рассказал артист.