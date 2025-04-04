Полмиллиона за успех: Нагиев примерил на себя амплуа «короля марафонов» в Дубае
Нагиев объявил о «марафонах» по личностному росту в Дубае за полмиллиона
Дмитрий Нагиев. Обложка © nschool.pro
Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев уехал из России в Дубай и начал зарабатывать там на проведении марафонов «по личностному росту». Стоимость участия варьируется от 40 тысяч рублей до полумиллиона. Как говорится на сайте артиста, «курсы» помогут раскрепоститься и перевоплотиться в успешного человека.
Видимо, Нагиев решил повторить успех «королевы марафонов» Елены Блиновской. Анонсы его «марафонов» обещают избавить человека «от рутины», а также накачать «вкусом победы» для новых свершений. Нагиев замахнулся сразу на обширную аудиторию. Он предлагает научить «успеху» молодых актёров, женщин с проблемами в личных отношениях, а также раскрепостить тех, кто «застрял» на своём жизненном пути.
Вместе с Нагиев коуч-сессии проводит его сын Кирилл и актёр Александр Шульгин, а финансовыми вопросами, судя по всему, заведует некая Ксения Митрофанова, которая на сайте указана в качестве ИП.
Напомним, 3 марта суд приговорил блогершу Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Отбывать срок Блиновская должна в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу. Адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что блогерша собралась в зону СВО, чтобы избежать тюрьмы.