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Регион
4 апреля, 11:00

Полмиллиона за успех: Нагиев примерил на себя амплуа «короля марафонов» в Дубае

Нагиев объявил о «марафонах» по личностному росту в Дубае за полмиллиона

Дмитрий Нагиев. Обложка © nschool.pro

Дмитрий Нагиев. Обложка © nschool.pro

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев уехал из России в Дубай и начал зарабатывать там на проведении марафонов «по личностному росту». Стоимость участия варьируется от 40 тысяч рублей до полумиллиона. Как говорится на сайте артиста, «курсы» помогут раскрепоститься и перевоплотиться в успешного человека.

Видимо, Нагиев решил повторить успех «королевы марафонов» Елены Блиновской. Анонсы его «марафонов» обещают избавить человека «от рутины», а также накачать «вкусом победы» для новых свершений. Нагиев замахнулся сразу на обширную аудиторию. Он предлагает научить «успеху» молодых актёров, женщин с проблемами в личных отношениях, а также раскрепостить тех, кто «застрял» на своём жизненном пути.

Вместе с Нагиев коуч-сессии проводит его сын Кирилл и актёр Александр Шульгин, а финансовыми вопросами, судя по всему, заведует некая Ксения Митрофанова, которая на сайте указана в качестве ИП.

Ватник, юбка и косынка: Стало известно, в каких условиях будет сидеть Блиновская
Ватник, юбка и косынка: Стало известно, в каких условиях будет сидеть Блиновская

Напомним, 3 марта суд приговорил блогершу Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Отбывать срок Блиновская должна в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу. Адвокат Блиновской опровергла информацию о том, что блогерша собралась в зону СВО, чтобы избежать тюрьмы.

Татьяна Миссуми
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