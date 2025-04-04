Полмиллиона за успех: Нагиев примерил на себя амплуа «короля марафонов» в Дубае

Актёр и телеведущий Дмитрий Нагиев уехал из России в Дубай и начал зарабатывать там на проведении марафонов «по личностному росту». Стоимость участия варьируется от 40 тысяч рублей до полумиллиона. Как говорится на сайте артиста, «курсы» помогут раскрепоститься и перевоплотиться в успешного человека.

Видимо, Нагиев решил повторить успех «королевы марафонов» Елены Блиновской. Анонсы его «марафонов» обещают избавить человека «от рутины», а также накачать «вкусом победы» для новых свершений. Нагиев замахнулся сразу на обширную аудиторию. Он предлагает научить «успеху» молодых актёров, женщин с проблемами в личных отношениях, а также раскрепостить тех, кто «застрял» на своём жизненном пути.