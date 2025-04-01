Поедет к мужу? Адвокат Блиновской прокомментировала Life.ru сообщения об отправке блогерши на СВО

Адвокат Наталия Сальникова, представляющая интересы Елены Блиновской, опровергла появившиеся слухи о том, что блогерша планирует отправиться в зону СВО. В беседе с Life.ru она назвала эту новость фейком.



«Это фейк», — лаконично отреагировала Сальникова на слухи о том, что Блиновская заключит контракт с Минобороны, чтобы избежать лишения свободы.