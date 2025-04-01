Поедет к мужу? Адвокат Блиновской прокомментировала Life.ru сообщения об отправке блогерши на СВО
Адвокат Сальникова: Блиновская не планирует отправиться в зону СВО
Адвокат Наталия Сальникова, представляющая интересы Елены Блиновской, опровергла появившиеся слухи о том, что блогерша планирует отправиться в зону СВО. В беседе с Life.ru она назвала эту новость фейком.
«Это фейк», — лаконично отреагировала Сальникова на слухи о том, что Блиновская заключит контракт с Минобороны, чтобы избежать лишения свободы.
Ранее сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что Блиновская якобы может отправиться в зону СВО. Журналисты утверждали, что «королева марафонов» планирует заняться сборкой беспилотников и организацией логистики для военных подразделений.
Напомним, 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Отбывать срок Блиновская, вероятно, будет в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу.
Life.ru