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Регион
1 апреля, 17:20

Поедет к мужу? Адвокат Блиновской прокомментировала Life.ru сообщения об отправке блогерши на СВО

Адвокат Сальникова: Блиновская не планирует отправиться в зону СВО

Адвокат Наталия Сальникова, представляющая интересы Елены Блиновской, опровергла появившиеся слухи о том, что блогерша планирует отправиться в зону СВО. В беседе с Life.ru она назвала эту новость фейком.

«Это фейк», — лаконично отреагировала Сальникова на слухи о том, что Блиновская заключит контракт с Минобороны, чтобы избежать лишения свободы.

Ранее сегодня ряд СМИ и телеграм-каналов сообщили, что Блиновская якобы может отправиться в зону СВО. Журналисты утверждали, что «королева марафонов» планирует заняться сборкой беспилотников и организацией логистики для военных подразделений.

Напомним, 3 марта суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и незаконный оборот платежных средств. Отбывать срок Блиновская, вероятно, будет в ИК-1 во Владимирской области. Там она будет обучаться шитью или парикмахерскому ремеслу.

Новая теория заговора: Вместо Блиновской в СИЗО сидит её двойник?
Новая теория заговора: Вместо Блиновской в СИЗО сидит её двойник?
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Life.ru

Ольга Годуненко
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